Навальный «на всякий случай» заявил, что не намерен убивать себя

Политик Алексей Навальный, заключенный под стражу в СИЗО «Матросская тишина», выпустил новое обращение к своим сторонникам. Он заявил, что не собирается совершать самоубийство в свете реакции властей на последнее расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Господин Навальный «на всякий случай» сообщил, что не планирует убивать себя, и добавил, что уверен в своем физическом и психическом здоровье. «Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день мерят давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен,— написал он в Instagram.— Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно».

Алексей Навальный поблагодарил тех, кто посмотрел расследование «Дворец для Путина» и помог с его распространением. «Это была большая работа и хочется, чтобы народ посмотрел. Наверное, у кого-то глаза наконец откроются. А я сижу. И кто же будет всех доставать на тему "помогите с распространением"? <...> Мне даже стыдно немного стало за то, что я усомнился в том, что вы и без меня знаете, что делать».

«Точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет»,— завершил обращение политик.

Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. За многократные нарушения политиком условного срока по делу «Ив Роше» правоохранители хотят заменить его на реальный. 22 января, за день до запланированных протестов, пресс-секретаря господина Навального Киру Ярмыш арестовали по делу о призывах к несанкционированной акции, а юриста ФБК Любовь Соболь — оштрафовали на 250 тыс. руб.

О подготовке властей к субботним протестам — в материале “Ъ” «Силовики готовятся к митингам».