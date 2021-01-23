Передел сфер внимания

Свой пост покинет глава кремлевского управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов, говорят источники “Ъ”. Сменит господина Чернова, как ожидается, его нынешний заместитель Игорь Маслов. Кроме того, говорят собеседники “Ъ”, между этим управлением и управлением по приграничному сотрудничеству перераспределят зоны ответственности в пользу последнего. Оба управления играют ключевую роль в формировании позиции и политики Москвы в отношении бывших советских республик.

Администрация президента (АП) начинает год с перемен, которые затронут подразделения, плотно работающие со странами постсоветского пространства. Между двумя управлениями АП планируется перераспределение функционала, сообщил “Ъ” собеседник в госструктурах, знающий об этих планах. По его словам, управление по приграничному сотрудничеству, сейчас курирующее Абхазию, Южную Осетию и Украину, укрупнят за счет передачи под его ответственность новых государств.

Расширение географии, говорит источник, произойдет за счет другого специализирующегося на постсоветском пространстве подразделения — управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. «С точки зрения структуры и штата ничего не изменится»,— отметил собеседник “Ъ”. Какие именно страны перейдут из одного управления в другое — пока неизвестно.

Источники “Ъ” не исключают, что управлению по приграничному сотрудничеству отойдут Молдавия и существующая на ее территории непризнанная Приднестровская молдавская республика.

Управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами создано указом президента Владимира Путина в 2005 году. В его зону ответственности входит практически все постсоветское пространство. Его первым руководителем стал Модест Колеров. В беседе с “Ъ” он сказал, что структура тогда создавалась «в конкретной исторической ситуации, когда наше государство не имело институтов мягкой силы, и в ответ на цветные революции». Сейчас господин Колеров считает, что управление должно быть упразднено, а его функции переданы МИДу.

Управление по приграничному сотрудничеству Владимир Путин создал в 2018 году (с 2019 года его возглавляет Алексей Филатов), преобразовав в него управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Переименованное управление продолжило работать с двумя частично признанными кавказскими республиками, а также с Украиной, фокусируясь на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса — непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках.

Это управление подчинялось тогдашнему помощнику президента Владиславу Суркову, который в феврале 2020 года покинул Кремль. Вместо него куратором Украины и вообще постсоветского пространства, но на позиции заместителя главы АП стал Дмитрий Козак.

Таким образом, перераспределение полномочий произойдет между двумя замкнутыми на господина Козака подразделениями. При этом в одном из них, рассказали несколько источников “Ъ” в АП, ожидается смена руководства. Речь идет о главе управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимире Чернове, который занимает свой пост с апреля 2012 года. Причина ухода господина Чернова — возраст. 2 февраля ему исполнится 70 лет, это предельный возраст для госслужащего. Об уходе господина Чернова заговорили еще в прошлом году. Тогда же начали подыскивать преемника.

Наиболее вероятным сменщиком господина Чернова “Ъ” назвали его заместителя Игоря Маслова, в последние годы занимавшегося в основном молдавским направлением.

У господ Чернова и Маслова похожее прошлое — оба работали в СВР. Первый дослужился до генерала, а второй — до полковника.

Управление, которое за девять лет работы там Владимира Чернова во многих постсоветских республиках прозвали «черновским», занимается чувствительными вопросами. Его сотрудники, нередко являющиеся сотрудниками или выходцами из различных спецслужб — от СВР до ФСБ, собирают информацию и готовят аналитику о ситуации в странах бывшего СССР. Они устанавливают связи и напрямую работают с политиками, лидерами общественного мнения, представителями неправительственных организаций и журналистами в подшефных государствах. Ставка делается на тех, кто положительно относится к России и открыто выступает за сотрудничество с Москвой: им с российской стороны обеспечивается политическая, информационная и даже финансовая поддержка.

К примеру, политическая карьера Игоря Додона, который с 2016 года и до декабря прошлого года был президентом Молдавии, ковалась с участием господина Чернова и его подчиненных. Когда господин Додон только начинал самостоятельную политическую деятельность, управление Владимира Чернова было для него точкой входа в Кремль.

Аналогичным образом это подразделение АП работает и в других странах бывшего СССР, но далеко не во всех из них Москве удается обеспечивать приход к власти лояльных себе политиков. Случалось, что управление оказывалось в центре громких скандалов. Так было с предшественником господина Чернова Сергеем Винокуровым, который весной 2012 года ушел из Кремля сразу после двух провалов — на президентских выборах в Приднестровье и Южной Осетии в 2011 году. Господин Винокуров тогда обеспечил поддержку Москвы непроходным кандидатам. Впрочем, «наказали» его своеобразно: из АП он ушел работать заместителем главы Службы внешней разведки (СВР).

С уже упомянутым Игорем Додоном, впрочем, тоже вышла промашка. В прошлом году Москва открыто поддержала его на президентских выборах в Молдавии, но переизбраться на второй срок господин Додон не сумел, уступив прозападной Майе Санду. И сейчас в Кремле думают над тем, как снова развернуть ситуацию в Молдавии в свою пользу.

Информированные собеседники “Ъ” говорят, что господин Козак недавно поставил подчиненным задачу сформулировать четкие критерии работы на постсоветском пространстве.

Тема уже обсуждается в рамках созданной в прошлом ноябре указом президента межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию. Председателем ее президиума является Дмитрий Козак.

Задачи этого органа собеседники “Ъ” описывают как схожие с задачами американской USAID и других страновых агентств по развитию, которые работают по всему миру, «мягкой силой» продвигая интересы своих стран. Правда, бюджеты в российском случае скромнее. «Межведомственная комиссия создана для работы преимущественно по постсоветскому пространству. Стоит задача выработки единого подхода действий России в странах бывшего СССР в условиях ограниченных по сравнению с конкурентами ресурсов»,— сказал источник “Ъ”.

Владимир Соловьев, Андрей Винокуров