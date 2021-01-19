На Кубани 3,9 тысяч жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19

В Краснодарском крае с начала вакцинации от коронавирусной инфекции прививки получили 12 695 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Среди них 3885 человек уже прошли полный курс вакцинации. 20 января вторую прививку сделают еще 4913 человек.

По данным властей Краснодарского края, около 60% от всех привившихся составляют медики. Кроме того, вакцину получили старше 60 лет, работники образования и сферы обслуживания, а также жители региона, страдающие хроническими заболеваниями.

Всего в край поступило около 20 тыс. доз вакцины от COVID-19. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в регионе вакцинацию от COVID-19 проводят в 97 больницах и поликлиниках.

Вакцинация от COVID-19 в Краснодарском крае стартовала в сентябре 2020 года – первыми начали прививать сотрудников инфекционных госпиталей. Массовую вакцинацию начали в декабре, она является добровольной и бесплатной. В соответствии с федеральным планом до февраля 2021 года Краснодарский край получит более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Численность населения Краснодарского края по данным на 1 декабря 2020 года составляет 5,69 млн человек.

Алексей Белянин