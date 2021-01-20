Жители Кубани могут записаться на прививку от COVID-19 онлайн

Жители Краснодарского края могут записаться на вакцинацию от коронавируса на портале «Госуслуг», по телефону или на сайтах медицинских организаций, где делают прививки от COVID-19, а также через МФЦ. Об этом "Ъ-Кубань" рассказали в пресс-службе в краевого министерства здравоохранения. Для вакцинации на Кубани определены 97 медучреждений, в том числе 87 поликлиник (полный список размещен на сайте минздрава региона).

В настоящий момент в Краснодарском крае для массовой вакцинации используется комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»). По состоянию на 19 января 2021 года в край поставлено более 19 тыс. доз.

В ведомстве отмечают, что прививка делается бесплатно и на добровольной основе. После прививки возможны индивидуальные реакции (слабость, недомогание, повышение температуры, местная реакция и т.п.), которые проходят в течение 1-3 дней. «Если симптомы вас беспокоят, обратитесь к врачу», - добавляют в минздраве.

Тем, кто сделал прививку рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. «Самоизоляция после вакцинации не требуется, можно вести обычный образ жизни. Но не забывайте об общих мерах предосторожности: социальной дистанции и масочном режиме в общественных местах», - добавили в министерстве.

На сегодняшний день прививку сделали более 12,5 тыс. человек из групп риска (медики, учителя, социальные работники). От общего числа привитых около 60% работники медицинских организаций края; 15% работники образовательных организаций; 8% работники социального обслуживания; 17% прочие контингенты.

Как писал "Ъ-Кубань", к февралю Краснодарский край получит более 200 тыс. доз вакцины от коронавируса. Как только крупная партия препарата поступит, начнут прививать всех желающих.

Наталья Решетняк