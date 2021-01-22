Туристы выбирают экзотические страны

Страны Восточной Африки стали самыми привлекательными для зимнего отдыха россиян. Турагенты предлагают полететь в Кению или Танзанию. Эти страны обойдутся дешевле, чем, например, Мальдивы. При этом требования к иностранным путешественникам довольно лояльные.

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран, где будет комфортно отдыхать в ближайшие недели. Главным ориентиром при составлении списка служил климат — температура во всех предложенных направлениях в феврале будет выше +20 градусов, отметила руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова: «В целом выбор есть. Это порядка 30 стран, с которыми либо установлено авиасообщение на взаимной основе, либо же можно туда добраться с пересадками и состыковками.

Теплее всего в феврале будет в Танзании, Бразилии, Доминиканской республике, на Мальдивах и Кубе.

Это, конечно, достаточно далекие страны, лететь туда не совсем бюджетно и не очень выгодно. Дешевле всего будет отправиться в Арабские Эмираты. Там в феврале будет погода примерно 25 – 28 градусов, вода +20, в целом тоже комфортно. И билет, если говорить про цены, будет стоить минимум 21 тыс. руб. На втором месте по дешевизне —Египет. Туда цена билета минимальная — 22 тыс. руб. Это все стоимость туда-обратно на одного человека. Там немножечко похолоднее — 21 градус. И третьем месте по бюджетному направлению занимает Марокко. Туда цена 23 тыс. руб. и температура также 21 градус тепла, и вода такая же.

При этом во всех заграничных странах от российских туристов будут требовать, конечно, отрицательный тест на коронавирус. В некоторых, например, в Арабских Эмиратах, нужна будет международная страховка, которая включает покрытие на лечение коронавируса. И также нужно будет заполнить декларацию о состоянии здоровья и скачать специальное приложение, которое отслеживает перемещение, данные об анализах, и о ситуации».

Россияне в последние месяцы, действительно, чаще выбирают экзотические направления, которые раньше не пользовались особой популярностью. Так, власти Занзибара сообщали, что российские туристы заняли второе место по численности, уступив только французам.

Спрос оказался настолько велик, что туроператоры решили продлить чартерные программы на этом направлении до середины мая. Ранее многие планировали закрыть ее в марте.

Тем не менее, африканскую экзотику нельзя назвать массовым направлением, подчеркнул генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Открыта Танзания, наши туристы предпочитают Занзибар — довольно большие потоки. Совсем недавно продавали тур на трех человек на 10 дней, отель четыре звезды, все включено, вышло около 260 тыс. на троих. На Кубе открыт один курорт, можно полететь на Мальдивы, но это далеко и дорого. Многие летят в Анталью даже в январе и в феврале, там сейчас 16-17 градусов, купаться, конечно, нельзя, но погода получше, чем в Москве. Но получается так, что наилучшая тактика в этой ситуации, наверное, для туристов, — ждать дальнейшего открытия. Вот вроде бы с 1 марта откроется Кипр, это такое традиционное и сильное направление для российского туризма. Надо сказать, что зимний туризм за рубеж — это сейчас не массовая история, это какие-то десятки тысяч, может быть, человек в месяц, совсем немного».

Многие россияне все-таки решили отказаться от зарубежных путешествий и предпочли российские курорты. В феврале особенно популярен отдых в горах, отметила представитель сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru Анита Гусич:

«В феврале в России продолжается довольно активный горнолыжный сезон, поэтому основная доля бронирований приходится на зимние курорты — это Сочи, Красная Поляна, Домбай, а также Приэльбрусье.

Самым дорогим из этих курортов является Красная Поляна. В среднем здесь туристы бронируют отели стоимостью 13 тыс. руб. за ночь. Домбай и Приэльбрусье выйдут на порядок дешевле. Здесь туристы резервируют отели стоимостью 4,5-5 тыс. руб. Помимо горнолыжных направлений туристы активно бронируют отели в Москве, в среднем 3 тыс. руб. за сутки. А также в Санкт-Петербурге за 3,8 тыс. руб. за ночь».

Туроператоры также отмечают, что в некоторые страны сейчас довольно просто попасть, но делать там особо нечего. Так, например, в Бразилию можно долететь с пересадками в Дубае или Стамбуле. Никаких справок от россиян там не требуют. У туристов в аэропорту только измерят температуру.

Но развлекательные мероприятия там сведены к минимуму. В этом году мэр Рио-де-Жанейро даже решил отказаться от проведения знаменитого карнавала. Традиционно он проходит в начале февраля, но из-за пандемии коронавируса и нехватки денег у школ самбы, его перенесут на более поздний срок.

Светлана Белова