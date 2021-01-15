Сейшельские острова пошли навстречу туристам

Для состоятельных россиян вскоре станет доступно еще одно экзотическое направление для отдыха — Сейшелы, причем без соблюдения двухнедельного карантина. В министерстве туризма островов объявили, что с 15 марта разрешат въезд иностранным гражданам при наличии у них свежего отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. До этого момента попасть на Сейшелы тоже возможно, но вместе с тестом нужно будет предъявить сертификат о прививке от COVID-19. В каком именно виде пока неизвестно.

Прививочные паспорта — это новая для участников рынка практика, подчеркивает гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. В беседе с “Ъ FM” он предположил, как это может выглядеть:

«C требованиями сертификата о прививках туриста мы еще никогда в жизни не сталкивались, поэтому здесь, наверное, правительству самому придется поломать голову, как перевести на английский язык или создать какую-то электронную версию. Мы скорее рассчитываем, что будет некий код, который будет присваиваться каждому привившемуся так, чтобы все могли просто проверить, что прививка действительно была проведена. Плюс, не стоит забывать, что сейчас вакцины начали делать еще и в коммерческих клиниках и медцентрах. Что касается Сейшелский островов, я думаю, что они не нацеливались на высокотехнологические решения. Скорее всего, нужно будет привозить или загружать документы в приложение, как это делается в некоторых других странах. Направление дорогое, и люди, которые туда полетят, наверняка найдут пути, как справиться с документооборотом».

По данным Национального бюро статистики, в 2019 году до COVID-19 Сейшелы посетили примерно 12,5 тыс. россиян. А Мальдивы — больше 80 тыс. Все дело в ценах, поясняет директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Это те же самые Мальдивы, но выше среднего ценового сегмента. Если в конце года на новогодние праздники средний чек был примерно 1 млн руб., то стоимость поездки на Сейшелы немного больше, потому что там нет такого количества отелей, немного меньше территориальная инфраструктура, то есть это на 15-20% дороже. Поэтому если вам не хватит на Мальдивах места, и у вас есть возможность немножко увеличить расходную часть, то вы можете полететь на Сейшелы».

Прямого авиасообщения между Россией и Сейшелами никогда не было, но перевозчики в прошлом году проявляли интерес к этому туристическому направлению, отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин: «Из этой истории понятно, что в марте возможно будет отправляться на Сейшелы фактически с ПЦР-тестом. Для этого, конечно, необходимо восстановление международного воздушного сообщения. Очень важно, чтобы на двустороннем уровне эти рейсы были согласованы, ведь на данный момент регулярных рейсов между нашими странами нет. Транзитные рейсы есть, и были, и, конечно, надо понимать, что это гораздо более продолжительный перелет: с учетом стыковочных рейсов время может составлять от 15-16 часов до суток. Ну и, конечно, нужно выполнять требования транзитной страны, включая в том числе предоставление ПЦР-тестов, заполнение соответствующих документов. Поэтому логистика здесь пока, увы, более сложная».

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Добраться на Сейшелы из России можно транзитом через Арабские Эмираты, Турцию, Катар или Израиль.

Алла Пугачева