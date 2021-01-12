Туркомпании меняют бизнес-модели

Состоятельные россияне готовы платить миллионы за путешествия по России. И дело не только в пандемии. Все чаще туристы предпочитают комфортные туры на Сахалин или в Арктику пляжному отдыху на Мальдивах, которые сейчас открыты, несмотря на коронавирус. О самом дорогом отдыхе в ушедшем году и прогнозах на текущий расскажет Алла Пугачева.

Возможно, состоятельные россияне опасаются выезжать за рубеж из-за коронавируса. А может, решили, что Мальдивы, Арабские Эмираты или Турция — уже слишком скучно. Так или иначе, спрос на люксовый отдых внутри России рос весь прошлый год и вряд ли замедлится в ближайшее время.

И на первом месте — поездка, цена которой сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве, 10,114 млн руб. — за неделю на Сахалине с проживанием в нескольких отелях и на яхте.

Правда, это на семью из семерых человек.

А вот самый дорогой тур в пересчете на человека — это июльская экспедиция в Арктику на атомном ледоколе: 12 дней за 2,4 млн руб., рассказала представитель туроператора «Алеан» Лариса Аханова: «Размещение в отеле в Мурманске накануне круиза, трансферы, путешествие на борту самого ледокола “50 лет Победы”, это 12 дней с проживанием в стандартной каюте. Люксовая каюта стоила бы еще дороже, это было бы порядка 3,5 млн руб. Это все береговые экскурсии. Полярное барбекю, когда люди высаживаются на льдины и специально обученный персонал готовит им всевозможные морепродукты и мясо на этой льдине. И четырехразовое питание, включая свежую выпечку на полдник, кофе, легкие закуски».

По словам госпожи Ахановой, спрос на индивидуальные туры по России в формате «люкс» в прошлом году вырос на 25% и продолжит расти. Многие компании, занятые в сфере внутреннего туризма, даже начали корректировать свои бизнес-модели и формировать отделы, которые работают с богатыми россиянами. Список интересных направлений внутри страны расширяется, говорит эксперт: «Рост спроса на такой вид отдыха в России продиктован не только фактором закрытых или полуоткрытых границ, но и в том, что список мест в России, где сейчас можно отдохнуть “дорого-богато”, постоянно пополняется. Очень большой спрос на отдых в Сочи и Крыму. Затем следуют экспедиции на Камчатку, Алтай, русскую Арктику, Байкал, Северный Ледовитый океан. Очень большим спросом пользуется VIP-рыбалка в Астрахани и поездки в Карелию».

Рост цен на отдых в России в АТОР объясняют в частности повышенным спросом при нехватке инфраструктуры.

Пандемия мало повлияла на сегмент VIP-путешествий во всем мире, но конкретно в России пока недостаточно отелей класса «люкс», чтобы удовлетворить запросы всех платежеспособных туристов.

В наступившем году картина по России будет примерно такая же, считают эксперты. А вот что касается выездного туризма, прогнозы из-за пандемии делать сложно, признается вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Он пока выделяет только одного абсолютного фаворита: «Сейчас открыто всего 16 стран, и как раз среди открытых стран есть популярные направления и в VIP-туризме, прежде всего, это, конечно, Мальдивы, куда на Новый год было немало бизнес-джетов. Есть регулярное сообщение, и билет бизнес-класса зачастую составлял 1,5 млн руб. туда и обратно, не считая проживания».

Самый дорогой тур на Мальдивы в прошлом году обошелся почти в 26 млн руб. на девятерых человек. Это был двухнедельных отдых с захватом новогодней ночи.