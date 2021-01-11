Туристов тянет к морю

Небольшое число доступных зарубежных направлений и ограничения из-за COVID-19 заставили россиян искать альтернативные варианты новогоднего отдыха. Спрос на российское Черноморское побережье вырос кратно, а загрузка сочинского аэропорта в последние дни праздников оказалась сопоставима с летней. На это неделе турбизнесу поможет заработать продление до 17 января школьных каникул в Москве, на период которых многие горожане решили растянуть отпуск.

В период новогодних праздников интерес к отдыху на российских пляжных курортах резко вырос, рассказали “Ъ” участники туррынка. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, продажи туров в Сочи и Крым на период каникул увеличились вдвое. Загрузка местных аэропортов, по его словам, в последние два дня праздников была сопоставима с пиковыми летними месяцами.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин также отмечает рост числа рейсов, связывая его с ограниченной доступностью отдыха за рубежом и теплой погодой в начале января на Черноморском побережье. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич подтверждает повышенный спрос на размещение в прибрежной зоне в Сочи. В «Базэл Аэро» (управляет аэропортами в Сочи и Анапе) и аэропорту Симферополя на вопросы “Ъ” не ответили.

По оценкам представителя туроператора «Алена» Ларисы Ахановой, объем проданных на новогодние праздники туров с размещением в прибрежной зоне вырос в два-три раза год к году. Она связывает это и с увеличением числа трансферов между прибрежным и Красной Поляной.

Сергей Ромашкин уточняет, что скачок говорит, скорее, об изменении структуры спроса на внутреннем рынке, тогда как суммарное число проданных на новогодние праздники туров сопоставимо со значениями за прошлый год. Рост интереса к зимнему отдыху на Черноморском побережье, по его словам, совпал со снижением на 50–55% спроса на экскурсионные поездки по России. Лидерами падения господин Ромашкин называет Москву и Санкт-Петербург, потерявших из-за ограничений в связи с COVID-19 70–90% туристов. Туры по Золотому кольцу потеряли примерно 60% спроса. Лариса Аханова добавляет, что на период новогодних праздников заметно вырос интерес к Казани.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева говорит о росте объема бронирований по России и Абхазии на минувшие новогодние праздники втрое. Это частично компенсировало бизнесу потери на выездных направлениях, где объем продаж сократился на 70–80%.

Госпожа Домостроева добавляет, что позитивной для бизнеса стала новость о продлении в Москве школьных каникул на период до 17 января. «Неделя после новогодних праздников — традиционно мертвый сезон для турбизнеса, но сейчас многие продлили отпуск или купили туры на 10–17 января»,— поясняет она. Главными направлениями для дополнительных каникул, по ее словам, также стали российское Черноморское побережье, Абхазия, Занзибар и Мальдивы.

Представить OnlineTur.ru Игорь Блинов говорит, что выручка компании оказалась сопоставима со значениями прошлого года за счет увеличения числа бронирований внутри страны и роста числа проданных высокобюджетных пакетов за рубеж. Сергей Ромашкин рассчитывает, что в 2021 году негативный эффект 2020 года для бизнеса будет компенсирован, прежде всего — за счет отложенного спроса на пляжный отдых. Прошлым летом, поясняет он, все менялось стремительно, многие туристы не успели принять решение, сейчас же у них есть время.

Александра Мерцалова, Ольга Никитина