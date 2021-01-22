Координатора штаба Навального в Тюмени будут судить за организацию несогласованной акции

В Тюмени полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального Ивана Вострикова, говорится в Telegram-канале штаба. Ему вменяются организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (ст. 20.2.2 КоАП РФ). По данным штаба, господин Востриков останется в отделении полиции до суда, который состоится в субботу, 23 января. Ранее сообщалось, что его задержали сотрудники полиции в штатском и увезли в отделение №5.

Напомним, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести в Тюмени несанкционированное шествие в знак протеста против ареста политика. Ранее господин Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд арестовал политика на 30 суток. Сейчас он находится в «Матросской Тишине».

Михаил Мананников