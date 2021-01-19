Шествие сторонников Навального в Екатеринбурге начнется от стадиона «Динамо»

Запланированное на 23 января шествие сторонников политика Алексея Навального в Екатеринбурге начнется от стадиона «Динамо» в 14:00, сообщил координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько.

По его словам, активисты не будут согласовывать проведение акции. Подробный маршрут появиться позднее. «Конечно, если власти будут благоразумны, все пройдет спокойно», — добавил господин Гресько.

Напомним, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести митинги по всей России в ответ на арест политика. Ранее господин Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево.

После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Накануне Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток.

Михаил Мананников