Шествие в поддержку Навального в Тюмени начнется от площади возле «Технопарка»

Сторонники Алексея Навального проведут 23 января шествие в поддержку политика, говорится в Telegram-канале штаба Навального в Тюмени. Акция начнется в 14:00 на площади возле «Технопарка». Затем активисты планируют отправиться гулять по Текутьевскому бульвару.

Напомним, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести митинги и шествия по всей России в ответ на арест политика. Ранее господин Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Самолет изначально должен был сесть во Внуково, но позднее его перенаправили в Шереметьево.

После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Накануне Химкинский городской суд арестовал политика на 30 суток.

Михаил Мананников