Полиция задержала координатора штаба Навального в Тюмени

В Тюмени полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального Ивана Вострикова, сообщается в Telegram-канале штаба. По информации активистов, его задержали сотрудники полиции в штатском и увезли в отделение №5.

«Координатору вменяют нарушение правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ), скрутили у парикмахерской на ул. Полевой, не давали позвонить из машины», — говорится в сообщении штаба.

Напомним, 23 января сторонники Алексея Навального планируют провести в Тюмени несанкционированное шествие в знак протеста против ареста политика. Ранее господин Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. После прибытия оппозиционера задержали сотрудники управления ФСИН по Москве по иску ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Суд арестовал политика на 30 суток. Сейчас он находится в «Матросской Тишине».