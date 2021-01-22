Во Владивостоке полиция задержала координатора штаба Навального

В столице Приморья задержана координатор местного штаба Алексея Навального Екатерина Ведерникова. Активистку доставили в отдел полиции №1. Во время разговора с «ОВД-Инфо» полицейские выдернули из рук госпожи Ведерниковой телефон.

Адвокат Полина Сидельникова подтвердила «Ъ» информацию о задержании госпожи Ведерниковой. «Я уже приехала в отдел, но пока меня к ней не пускают»,— сказала адвокат, добавив, что ей пока неизвестна причина задержания координатора.

На 23 января во Владивостоке на центральной площади города запланирована акция в поддержку Алексея Навального. На странице штаба оппозиционного политика в столице Приморья о своем намерении принять участие в митинге сообщило около 1400 человек.

21 января были задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Георгий Албуров и юрист фонда Любовь Соболь. Сам Алексей Навальный находится под арестом за неоднократные нарушения условного срока по делу о хищениях в «Ив Роше». МВД РФ предупредило об ответственности за призывы выйти на несанкционированные акции в поддержку господина Навального.

Алексей Чернышев, Владивосток