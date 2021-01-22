Цифровой рубль влетит в копеечку

В Ассоциации российских банков при обсуждении последствий внедрения цифрового рубля мнения выступавших варьировались от возврата к советскому типу экономики до конкуренции на международном финансовом рынке. Однако в более приземленной плоскости участников обсуждения волновали стоимость проекта, кто будет нести издержки и возможно ли их будет окупить. По предварительным оценкам, затраты банков составят десятки миллиардов рублей. Однако ЦБ считает, что они смогут заработать на посреднических операциях.

На площадке Ассоциации российских банков 21 января прошла дискуссия о цифровом рубле. Споры развернулись как вокруг самой необходимости реализации проекта, так и вокруг возможных путей его реализации и последствий. По словам заведующего кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Константина Корищенко, речь идет о международной конкуренции, которая неизбежно будет возникать по мере внедрения цифровых валют различными странами.

Цифровой рубль, согласно описанию в консультативном докладе ЦБ (см. “Ъ” от 14 октября 2020 года),— это третий вариант российской валюты, сочетающий свойства безналичной (онлайн-расчеты) и наличной (расчеты офлайн). В настоящее время рассматривается два варианта внедрения цифрового рубля. В модели С регулятор открывает и ведет кошельки клиентов на платформе цифровой валюты ЦБ. Банки и другие финорганизации выступают лишь в качестве посредников. В модели D ЦБ открывает кошелек банку, а тот уже открывает кошелек клиенту.

Как отметил в своем докладе председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, у Китая стоит задача увеличения доступности для большой зарубежной диаспоры. В Африке в отсутствие банковской инфраструктуры есть необходимость в цифровой валюте, работающей офлайн. Ирану и Венесуэле цифровая валюта необходима как антисанкционный инструмент. В ЕС цифровая валюта нужна для борьбы с угрозой со стороны криптовалют, частных платежных систем и бигтехов.

В России же, прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, необходимо понять, какие задачи он должен решать (см. “Ъ” от 12 января) и возможно ли их решение существующими инструментами. Одновременно возникают вопросы финансирования проекта и кто будет нести издержки. Как указывает Виктор Достов, в представленной концепции не описаны механизмы финансирования реализации проекта.

По словам представителя крупного банка, для адаптации платежной инфраструктуры под работу с цифровым рублем придется модернизировать как програмное обеспечение, так и «железо».

«Чем больше разнообразных услуг предоставляет банк, тем больше ему придется понести расходов на апгрейд»,— пояснил собеседник “Ъ”.

По оценке Сбербанка, только обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдется ЦБ и банкам в 25 млрд руб. По оценке собеседника “Ъ” в банке из топ-20, затраты для крупной кредитной организации будут исчисляться сотнями миллионов рублей. Для всей банковской системы это составит десятки миллиардов рублей.

Поэтому, по словам директора по инновациям СКБ-банка Виталия Копысова, логично осуществлять запуск проекта цифрового рубля на действующей платежной системе Банка России. «Данное решение существенно снизит затраты на внедрение, а также риски при расчетах. При этом банки могут стать посредниками за счет уже реализованных цифровых каналов обслуживания клиентов»,— считает он. Глава группы компаний «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов считает, что рассчитать необходимые затраты и срок их окупаемости можно будет по мере появления ориентиров данного проекта.

Другие участники дискуссии также обращают внимание, что скорость внедрения цифрового рубля будет во многом зависеть от того, увидят ли банки окупаемость предстоящих вложений. Однако, как сообщили в Банке России, о стоимости реализации проекта говорить рано. «Что же касается комиссий банков, то модели С и D предполагают двухуровневую систему. Обслуживать клиентов, взаимодействовать с ними, вести счета и проводить операции по кошелькам по поручению клиентов будут именно банки и финансовые посредники. И они смогут выстроить тарифную политику в конкурентном поле»,— заявили в ЦБ.

Максим Буйлов