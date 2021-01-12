Цифра в хату

Правительство утвердило план цифровой трансформации российских тюрем и колоний, которая обойдется бюджету в 25 млрд руб. До 2023 года в исправительных учреждениях появятся системы распознавания лиц, новые IT-сервисы, а также оборудование для блокировки мобильной связи, необходимое, чтобы избавиться от подпольных колл-центров. На отдельные части проекта может претендовать большое число российских IT-компаний, но фаворитами будут госструктуры и те, кто традиционно работает с госсектором, полагают эксперты.

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 25 декабря 2020 года утвердил план цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщил высокопоставленный собеседник в службе, отказавшись от дальнейших комментариев, и подтвердил другой источник “Ъ”, знакомый с ходом разработки и утверждения плана. По словам последнего, комиссия утвердила перечень всех предложенных мероприятий проекта и не поднимала вопрос о снижении его потенциального финансирования, которое оценивается в 25 млрд руб.

В аппарате господина Чернышенко сообщили, что программа цифровой трансформации ФСИН действительно рассматривалась на правкомиссии, за утверждение проголосовали 14 человек, двое воздержались. В пресс-службе ФСИН не ответили на запрос “Ъ” до выхода номера в печать.

Как сообщал “Ъ” 29 сентября 2020 года, ФСИН совместно с «Ростехом» подготовила масштабный план цифровизации 380 тюрем, колоний и других исправительных учреждений в срок с 2021 по 2023 год. В частности, ведомство планирует внедрить электронные системы документооборота, продвинутую систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, разработать и модернизировать собственные IT-системы, закупить компьютеры и пакеты офисного софта, а также разместить в тюрьмах средства блокировки мобильной связи. Последнее нужно, чтобы прекратить работу подпольных колл-центров, подробно об этом “Ъ” писал 1 октября 2020 года. Работу новой IT-инфраструктуры будет обеспечивать сеть центров обработки данных (ЦОД).

50 процентов подпольных колл-центров могут находиться в исправительных учреждениях (оценка Сбербанка)

В конце ноября Минцифры подвергло критике проект ФСИН из-за его несоответствия методическим рекомендациям и отправило его на доработку. Эксперты не исключали, что причиной критики могли стать планы ФСИН лоббировать «Ростех» в качестве единственного поставщика по проекту, притом что на цифровизацию колоний и тюрем имеет планы и Сбербанк.

Пресс-служба Сбербанка не ответила на запрос “Ъ”.

«Как только из федерального бюджета будут выделены средства, ФСИН определит подрядчика открытым конкурсом. Думаю, что желающих будет много»,— предполагает собеседник “Ъ”, знакомый с планами. «Проект наверняка будет интересен всем ключевым игрокам рынка цифровизации госсектора»,— считает директор по развитию бизнеса Softline в нацпроекте «Цифровая экономика» Сергей Сошников. Президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев добавляет, что взяться за цифровизацию ФСИН может ограниченное число IT-компаний, традиционно работающих с государственным сектором,— «Ланит», «Техносерв», «Крок», IBS, госкорпорация «Ростех».

В «Ростехе» заявили “Ъ”, что предприятия корпорации «обладают широкими компетенциями для проведения мероприятий в области цифровой трансформации», а их производственные мощности позволяют поставлять полный спектр оборудования для этого. В остальных компаниях не комментируют потенциальный интерес к проекту ФСИН.

Структура проекта предполагает наличие нескольких подрядчиков по различным темам, так что вряд ли он будет реализован через одного генерального подрядчика, в стране немало компаний, которые могут претендовать на отдельные части проекта, отмечает гендиректор группы DZ Systems Дмитрий Завалишин. Он полагает, что трудности могут возникнуть лишь при поиске необходимого отечественного оборудования, номенклатура которого пока не так широко представлена по сравнению с зарубежным, хотя «есть немало успешных примеров реализации крупных проектов на компьютерах "Эльбрус"».

О возможной сложности импортозамещения говорит и директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев: «По некоторым категориям отечественные решения могут отставать в функциональности и производительности». По словам же технического директора компании «Системы компьютерного зрения» Михаила Смирнова, основная проблема проекта — это доступ к объектам ФСИН с учетом их удаленности и распространенности по стране. Это, по его мнению, требует участия в проекте компании, у которой есть филиалы или партнеры по всей России.

Никита Королев