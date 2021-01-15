Учебник по цифровому созреванию

Появившиеся в ведомствах руководители цифровой трансформации (ЦТ) получили навигатор по написанию стратегии порученного им «цифрового перехода». Эти документы необходимы для выполнения поставленной президентом национальной цели по достижению «цифровой зрелости» российской экономики к 2030 году. Эксперты отмечают внимание властей к ЦТ, однако указывают, что процессу препятствует ряд системных проблем — так, из-за отсутствия многоуровневой государственной стратегии цифровая трансформация пока происходит стихийно.

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации (действует на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС) в рамках Гайдаровского форума (о форуме см. стр. 1) представил доклад «Стратегия цифровой трансформации». Фактически этот документ является пособием для руководителей по написанию цифровых стратегий. Как поясняет глава Центра Мария Шклярук, одна из поставленных задач — систематизировать препятствия на пути к «цифровому переходу» и предложить подходы к их преодолению. «Сделаны первые шаги к этой цели и на федеральном уровне, и во многих регионах. Уже очевидны накопившиеся проблемы, которые могут помешать осуществить трансформацию. Их решение будет главной темой 2021 года в госуправлении»,— говорит она.

Напомним, что Владимир Путин июльским указом 2020 года определил цифровую трансформацию в качестве национальной цели развития до 2030 года — речь идет в том числе о достижении «цифровой зрелости» экономики и социальной сферы, о повышении доступности социально значимых услуг в электронном виде. В течение 2020 года во всех федеральных ведомствах были назначены руководители цифровой трансформации — они должны представить ведомственные планы цифровой трансформации (ВПЦТ). По словам куратора цифрового нацпроекта вице-премьера Дмитрия Чернышенко, к концу 2020 года представлено 60 таких программ. Региональным руководителям ЦТ также предстоит разработать свои стратегии — пока этот процесс тормозит отсутствие данных о «цифровой зрелости» регионов. Как сообщал ранее Дмитрий Чернышенко, нужные данные будут рассчитаны к апрелю этого года.

Представленный вчера доклад содержит практические рекомендации по созданию стратегии. К ключевым критериям ее качества авторы относят компоненты фокуса (например, отрасль или регион) и внешнего контекста (экономическое, демографическое положение), текущего и целевого состояния, а также разрыва между этими состояниями. Одним из ключевых компонентов при этом является определение стейкхолдеров — заинтересованных сторон,— поскольку ориентиром цифровой трансформации на любом уровне является повышение качества жизни граждан, указывают авторы.

Предполагается, что скорость разработки стратегии будет зависеть от уровня зрелости процессов, систем менеджмента и степени вовлеченности руководства в изменения в ведомствах и регионах. При этом сохраняются и системные проблемы, препятствующие цифровой трансформации. Авторы условно делят их на четыре группы: несогласованность государственных решений и целеполагания, проблемы коммуникации разных уровней, низкая компетенция кадров и собственно риски цифровых технологий. Последнее касается в том числе этичности внедрения цифровых решений — эта тема обрела особую актуальность во время пандемии. Впрочем, наиболее острой представляется проблема отсутствия многоуровневой госстратегии ЦТ: как указывают авторы, имеющиеся на федеральном уровне документы стратегического планирования не охватывают все области ЦТ государства и все вертикали госуправления, а часть носит декларативный характер — в результате цифровая трансформация происходит во многом стихийно.

Диана Галиева