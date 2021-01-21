Координатора омского штаба Навального оштрафовали за организацию митинга-шествия

Руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Омске Ольгу Картавцеву признали виновной в организации акции, которая должна пройти 23 января в поддержку арестованного политика (по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ). Ленинский райсуд Томска назначил ей штраф в размере 20 тыс. руб.

«Мы будем обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ. Как можно судить человека, когда акция еще не состоялась. Может, завтра Алексея Навального отпустят, и мы все отменим»,— рассказала “Ъ” Ольга Картавцева. По ее словам, акцию она планирует провести, однако все равно ожидает арестов.

Как ранее писал “Ъ”, суду предшествовал приход полицейских в здание омского штаба. По словам сотрудников штаба, правоохранители составили протокол на Ольгу Картавцеву, а также изъяли плакаты для предстоящего шествия-митинга.

Алексей Навальный, арестованный 17 января по ходатайству ФСИН после возвращения из Германии, призвал всех своих сторонников выходить на улицы. Митинги-шествия в его поддержку с требованием немедленного освобождения пройдут по всей стране 23 января.

Как ситуацию с оппозиционером обсуждали в Европарламенте,— в публикации “Ъ” «Не стесняясь в европарламентских выражениях».

Юлия Сасевич, Новосибирск