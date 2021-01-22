Александр Кокорин досидел до «Фиорентины»

В сложной биографии форварда Александра Кокорина появился еще один неожиданный эпизод. Несмотря на дефицит игрового времени и плохие показатели по ходу осенней части чемпионата России, игрок, за свою карьеру успевший побывать в статусах и одной из надежд отечественного футбола, и имеющего, казалось, мизерный шанс вернуться в элиту заключенного, переходит в знаменитый итальянский клуб «Фиорентина». Флорентийцы явно хотят благодаря Кокорину усилить свою слишком слабую в нынешнем сезоне атаку.

Московский «Спартак» в официальном аккаунте клуба в Twitter сообщил о договоренности по поводу перехода в итальянскую «Фиорентину» форварда Александра Кокорина, пожелав ему удачи в Серии A. Сам Кокорин в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что у него останутся «хорошие воспоминания» о бывшей команде, хотя и отметил «недопонимание» с ее руководством. По данным различных источников, отечественных и зарубежных, контракт будет подписан на три с половиной года, стоимость трансфера составит от €4 млн до €5 млн (цифры соответствуют оценке Transfemarkt — €4,5 млн), а зарабатывать в «Фиорентине» нападающий будет €1,7 млн, что почти вдвое меньше, чем его спартаковская зарплата.

Александр Кокорин уже третий представитель Российской премьер-лиги, перебравшийся в высший дивизион итальянского футбола за минувшие несколько месяцев. Осенью 2020 года «Аталанта» приобрела у «Локомотива» Алексея Миранчука, а «Дженоа» у «Ростова» — Эльдора Шомуродова. Но спартаковский трансфер выглядит, конечно, гораздо неожиданнее двух предыдущих.

И дело не столько в репутации «Фиорентины», которая входит в число наиболее популярных команд Италии и в этом смысле является чуть ли не ровней грандам — «Ювентусу», «Милану» или «Интеру». На самом деле все ее значительные успехи — в далеком прошлом, а в текущем чемпионате флорентийцы идут 14-ми и нередко терпят провалы вроде того, что случился в выходные, когда в очередном туре их разбил — 6:0 — «Наполи».

Оттенок сенсационности переходу придает в первую очередь бэкгрануд самого Александра Кокорина.

Еще недавно имя Кокорина вспоминали прежде всего в контексте громких инцидентов, случившихся осенью 2018 года. Тогда Александр Кокорин, выступавший ранее за сборную России, в компании друзей, в том числе еще одного известного футболиста Павла Мамаева, устроил в Москве несколько драк. Спортсменам предъявили обвинения в хулиганстве и нанесении побоев. В мае 2019 год суд приговорил Кокорина к полутора годам заключения. На свободу он вышел в сентябре по УДО. Между тем этот скандал, вопреки прогнозам, все-таки не погубил спортивную карьеру нападающего. «Зенит», за который выступал Кокорин, отказался от его услуг, но во время зимнего трансферного окна отдал его в аренду боровшемуся за выживание в премьер-лиге «Сочи». Игрок очень неплохо проявил себя в его составе. Сочинцы сохранили прописку в элите, а Кокорин в десяти матчах забил семь голов и сделал две результативные передачи.

Такая игра Александра Кокорина привлекла внимание «Спартака» и позволила форварду опять очутиться в топ-клубе. Однако нельзя сказать, будто в составе московской команды он показал прежний уровень. Скорее, наоборот, этот этап карьеры наводил на мысли о не очень благоприятном для Кокорина будущем.

Из 19 матчей, пришедшихся на первую часть российского чемпионата, Александр Кокорин принял участие всего в восьми, а в стартовом составе вышел в половине (причем всякий раз не доигрывал до финального свистка — тренер Доменико Тедеско усаживал его на скамейку запасных). Статистика Кокорина для футболиста его амплуа, даже учитывая дефицит игрового времени, смотрелась скромно. Он забил два гола, оба — с пенальти.

Нет ничего странного в том, что известные спортивные ресурсы, например Sky Sport, предпочитают называть трансфер Кокорина «рискованным».

Однако зачем он понадобился «Фиорентине», в общем-то очевидно.

Актуальные проблемы этого клуба, в котором есть целый ряд известных игроков (к ним относятся, скажем, Франк Рибери и Мартин Касерес), сводятся в первую очередь к исключительной слабости атаки. В национальном первенстве «Фиорентина» забила 18 мячей в 18 матчах, меньше — 14 — лишь в активе располагающейся на второй строчке с конца «Пармы». Треть этих голов у лучшего бомбардира команды Горана Влаховича, но три из них — с одиннадцатиметровой отметки.

При этом занявший в ноябре пост наставника «Фиорентины» Чезаре Пранделли, 63-летний специалист с колоссальным опытом, кажется, все еще не определился с приоритетной схемой игры. А Александр Кокорин всегда выделялся в том числе универсализмом, умением адаптироваться к любой позиции и роли в линии нападения, будь то выдвинутый вперед форвард или вингер, ориентированный на подыгрыш.

Арнольд Кабанов