Александра Кокорина ждут в «Фиорентине»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин уже в ближайшее время может оказаться в итальянской «Фиорентине». Переговоры между двумя клубами идут. Более того, по некоторым данным, они уже близки к решающей стадии, а сумма трансфера может составить €5 млн.

То, что «Спартак» ведет переговоры с «Фиорентиной» по поводу трансфера Александра Кокорина, глава департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов подтвердил «РИА Новости». При этом, по его словам, «до официального предложения со стороны итальянской команды дело не дошло». В свою очередь, журналист Нобель Арустамян сообщает, что между клубами уже существует договоренность о переходе нападающего, а сумма трансфера должна составить €5 млн. Более того, во Флоренции ждут ответа от Кокорина в течение 24 часов.

Размышления же футболиста связаны с тем, что в случае перехода ему придется пойти на значительное понижение в зарплате — с €3 млн в год до €1,7 млн.

По информации из других источников, финансовые аспекты сделки конкретно еще не обсуждались. Но то, что «Спартак» заинтересован в переходе 29-летнего Александра Кокорина, чья трансферная стоимость, по оценке Transfermark, в последнее время понизилась и сейчас составляет €4,5 млн, известно давно. Собственно, слухи об интересе «Фиорентины» к Кокорину активно циркулировали практически сразу после его перехода из «Сочи» в «Спартак», состоявшегося в августе. Однако тогда до конкретики дело не дошло.

Пребывание Александра Кокорина в «Спартаке» нельзя назвать удачным.

Футболиста часто преследовали травмы, в результате чего он проигрывал конкуренцию за место в основном составе другим нападающим и за четыре с половиной месяца провел всего десять официальных матчей, забив в них два гола с пенальти.

Его нынешнее соглашение с «красно-белыми» действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон. «Фиорентина», в свою очередь, занимает в чемпионате Италии 14-е место, забив в 18 матчах 18 голов. Это является одним из худших показателей в турнире, поэтому флорентийский клуб заинтересован в обновлении линии атаки.

Александр Кокорин не единственный игрок «Спартака», от которого «красно-белые» могут избавиться в ближайшее время. Москвичи заинтересованы и в трансфере полузащитника Остона Урунова, который полгода назад перешел в «Спартак» из «Уфы». По словам Антона Фетисова, интерес к 20-летнему футболисту есть. Однако, по данным “Ъ”, реализацию данного трансфера усложняют некоторые условия действующего до лета 2025 года контракта, который Урунов подписал со «Спартаком» летом, вскоре после того, как генеральным директором клуба стал Шамиль Газизов.

Евгений Федяков