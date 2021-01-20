СМИ: венгерский регулятор одобрил российскую вакцину «Спутник V»

Венгерское агенство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило местное издание Index со ссылкой на источники. Теперь использование российской вакцины в Венгрии должно разрешить Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

В ноябре 2020 года Венгрия первой из стран ЕС получила для исследований образцы российской вакцины от коронавируса. Планировалось, что в декабре в страну будут поставлены небольшие партии «Спутника V», а более крупные — с конца января 2021 года. В конце декабря сообщалось, что Венгрия отказалась от закупок российской вакцины. Москва отказ Будапешта отрицала.

О распространении российской вакцины в мире — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».