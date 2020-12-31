РФПИ отрицает отказ Венгрии от «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжает работать с регуляторами Венгрии по вопросу вакцины от коронавируса «Спутник V» и готов поставить ее в необходимом объеме в январе—марте. Ранее сообщалось, что Венгрия планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая или через ЕС. От покупки российской вакцины «Спутник V» венгерские власти решили отказаться, так как у РФ недостаточно мощностей для производства препарата, сообщало агентство Reuters со ссылкой на администрацию премьера Венгрии.

«Венгрия уже получила первую партию вакцины 28 декабря, и мы готовы полностью поставить вакцину в необходимом объеме в январе—марте 2021 года»,— заявили «РИА Новости» в РФПИ. «РФПИ работает с регуляторами по вопросу одобрения вакцины в Венгрии»,— уточнили в фонде.

В фонде назвали сообщение об отказе от «Спутника V» примером фейк ньюз, а также призвали СМИ и журналистов проверять факты, чтобы избежать дезинформации о вакцинах. «К сожалению, сегодняшняя публикация Reuters, согласно которой Венгрия приняла решение не заказывать вакцину "Спутник V" — это еще один пример фейк ньюз в уважаемом СМИ»,— заявили в РФПИ.

В ноябре Венгрия первой из стран ЕС получила для исследований образцы российской вакцины от коронавируса. Планировалось, что в декабре в страну будут поставлены небольшие партии «Спутника V», а более крупные — с конца января.

Какие страны хотят закупить вакцину от коронавируса, читайте в материале “Ъ” «G20 записывает на прививку».