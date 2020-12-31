Венгрия отказалась покупать российскую вакцину от COVID-19

Венгрия планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая или через ЕС. От покупки российской вакцины «Спутник V» венгерские власти решили отказаться, так как у РФ недостаточно мощностей для производства препарата, сообщили в администрации премьера Венгрии. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее говорил, что Венгрия может стать первой европейской страной, где будут производить российскую вакцину от коронавируса.

«В России не хватает производственных мощностей (для поставок вакцины.— “Ъ”)»,— заявил в интервью телекомпании ATV Гергей Гуляс, глава администрации венгерского премьер-министра (цитата по Reuters). Чиновник добавил, что Венгрия «была рада» принять участие в тестировании российской вакцины, но крупномасштабные закупки должны вестись «через ЕС или у Китая», считает он.

В ноябре Венгрия первой из стран ЕС получила для исследований образцы российской вакцины от коронавируса. Планировалось, что в декабре в страну будут поставлены небольшие партии «Спутника V», а более крупные — с конца января. Российский Минздрав также говорил о готовности передать Венгрии технологию производства вакцины. Глава венгерского МИДа жаловался, что в Европе существует сильное лобби против вакцин от коронавируса «извне».

Напомним, в России зарегистрированы две вакцины против коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Также свою вакцину от COVID-19 готовит Центр имени Чумакова РАН.

Какие страны хотят закупить вакцину от коронавируса, читайте в материале “Ъ” «G20 записывает на прививку».