Разработчик «Спутника V» сообщил об эффективности вакцины от всех известных штаммов COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» эффективна от всех выявленных на сегодняшних день мутаций коронавируса COVID-19, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов. Он также заявил, что у привитых «Спутником V» наблюдается больше антител, чем у переболевших коронавирусом.

«Вирус эволюционирует скорее в сторону приспособления, он… быстрее распространяется в человеческой популяции… В таком случае это никаким образом не влияет на эффективность вакцины. В Центре имени Гамалеи и вообще в России выделяется много штаммов. Пока мы не выявили ни одного штамма, который нейтрализовался сыворотками хуже, чем тот, который был исходно,— уханьский вариант»,— сказал журналистам ученый (цитата по ТАСС).

«Уровень антител у вакцинированных в среднем выше, если говорить об уровне IgG, чем у переболевших»,— уточнил он. Ученый добавил, что у вакцинировавшихся сотрудников Центра имени Гамалеи иммунитет держится уже девять месяцев.

Денис Логунов также сообщил, что в рамках клинических испытаний обе дозы вакцины получили около 32 тыс. добровольцев. «Практически набор в клиническое исследование закончен»,— добавил он. В гражданский оборот уже выпущено более 1,6 млн доз вакцины, в ближайшее время планируется выпустить еще 2,6 млн доз.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в середине августа 2020 года, после чего начался завершающий этап клинических исследований. В середине декабря во всех российских регионах началась масштабная вакцинация. С 18 января по поручению президента Владимира Путина стартовала массовая вакцинация.

Какие преференции смогут получить привитые россияне — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».