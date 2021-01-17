Третья компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

Немецкий производитель автомобильных масел Liqui Moly сообщил, что не будет финансово поддерживать чемпионат мира (ЧМ) по хоккею, если тот пройдет в Минске. Ранее от поддержки спортивного мероприятия в Белоруссии отказались представители бренда мужской уходовой косметики Nivea Men и автомобильного производителя Skoda. Обе эти компании регулярно спонсируют ЧМ по хоккею.

«Нынешняя ситуация в Белоруссии, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Белоруссии глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею, если комитет IIHF сохранит решение о проведении соревнований в Белоруссии»,— говорится в сообщении компании. Решение стать спонсором было принято Liqui Moly в 2017 году.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня.

Президент Международной федерацией хоккея (IIHF) Рене Фазель, в январе встречавшийся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, позже заявил, что «чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране».

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, выступает за отказ от проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии.

О реакции спортивных функционеров на события в Белоруссии читайте в публикации “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».