IIHF определится с проведением ЧМ по хоккею в Белоруссии в течение пяти дней

Международная федерация хоккея (IIHF) намерена в течение пяти дней принять итоговое решение по тому, проводить ли встречи чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии, сообщил президент федерации Рене Фазель. По его словам, перед этим придется в том числе провести переговоры со спонсорами. Ранее Nivea Men и Skoda, регулярно сотрудничающие с федерацией, публично отказались от спонсирования ЧМ, если тот будет проходить в Белоруссии.

«Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник) у нас встреча с советом. Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. И тогда мы решим, что делать дальше. В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира»,— сказал господин Фазель «РИА Новости».

По мнению господина Фазеля, «кто-то надавил на спонсоров с тем, чтобы они отказались спонсировать чемпионат мира». Он сказал, что давление на IIHF со стороны правительств и спонсора — это «давление на независимую спортивную систему». «Это очень печальное время, печальный день, когда нас используют. Нас используют против нашей воли»,— сказал господин Фазель. Он отметил, что если бы решения IIHF в свете ситуации в Белоруссии принимал не совет федерации, а он лично, то «все было бы просто».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, выступает за отказ от проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. Оппозиция выразила несогласие с результатами, в связи с чем в стране начались массовые протесты.

О реакции спортивных функционеров на события в Белоруссии читайте в публикации “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».