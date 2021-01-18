18 января, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Меркель назвала задержание Навального противоправным

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить задержанного политика Алексея Навального, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он сказал, что госпожа Меркель считает его задержание произвольным и противоречащим правовым нормам.

«Канцлер осуждает произвольное задержание господина Навального... которое нарушает принципы верховенства права»,— сказал господин Зайберт во время пресс-конференции (цитата по AFP). Он сказал, что Германия призывает «немедленно освободить господина Навального».

Отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли канцлер ФРГ решение о поддержке трубопровода «Северный поток-2», господин Зайберт сказал, что мнение властей не изменилось. «Позиция федерального правительства по поводу проекта "Северный поток-2", который является коммерческим, была здесь неоднократно представлена и не изменилась»,— сказал он (цитата по Reuters). Напомним, Германия поддерживает «Северный поток-2» и считает экстратерриториальные санкции США нелегитимными.

Алексей Навальный был арестован 17 января по прибытии в Россию. ФСИН заявляла, что задержание господина Навального связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Заявление представителя госпожи Меркель было сделано до того, как суд в отделении полиции в Химках арестовал господина Навального на 30 суток.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя