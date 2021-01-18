Меркель назвала задержание Навального противоправным

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить задержанного политика Алексея Навального, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Он сказал, что госпожа Меркель считает его задержание произвольным и противоречащим правовым нормам.

«Канцлер осуждает произвольное задержание господина Навального... которое нарушает принципы верховенства права»,— сказал господин Зайберт во время пресс-конференции (цитата по AFP). Он сказал, что Германия призывает «немедленно освободить господина Навального».

Отвечая на вопрос о том, пересмотрит ли канцлер ФРГ решение о поддержке трубопровода «Северный поток-2», господин Зайберт сказал, что мнение властей не изменилось. «Позиция федерального правительства по поводу проекта "Северный поток-2", который является коммерческим, была здесь неоднократно представлена и не изменилась»,— сказал он (цитата по Reuters). Напомним, Германия поддерживает «Северный поток-2» и считает экстратерриториальные санкции США нелегитимными.

Алексей Навальный был арестован 17 января по прибытии в Россию. ФСИН заявляла, что задержание господина Навального связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Заявление представителя госпожи Меркель было сделано до того, как суд в отделении полиции в Химках арестовал господина Навального на 30 суток.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».