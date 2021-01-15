На мэра давит конфликт интересов

В резиденции губернатора Свердловской области обсуждается вопрос смены главы Среднеуральска Андрея Зашляпина. По словам источников “Ъ-Урал”, одной из причин является представление прокуратуры о нарушении коррупционного законодательства. Среди возможных претендентов на пост — руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Александр Ковальчик.



Информацию о том, что в резиденции губернатора Свердловской области обсуждается вопрос о смене мэра Среднеуральска, подтвердили два источника “Ъ-Урал”. «Пока идет разговор о намерениях, Андрей Зашляпин все еще глава города. Но, как известно, есть представление прокуратуры о нарушении коррупционного законодательства. Этого достаточно, чтобы лишить его полномочий»,— сообщил собеседник. Он отметил, что сейчас региональные власти консультируются по схеме ротации кадров. «Планируется, что Зашляпин уйдет по собственному желанию, дума примет досрочную отставку и объявит конкурс»,— пояснил источник “Ъ-Урал”.

Другой собеседник рассказал, что одним из главных претендентов на пост главы Среднеуральска является руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. «Уже есть решение, что будем поддерживать его кандидатуру»,— отметил он, добавив, что «действия начнутся достаточно быстро в ближайшие дни».

Напомним, ранее дума Среднеуральска должна была рассмотреть вопрос об отставке главы города в связи с представлением прокуратуры Свердловской области. По данным СМИ, суть претензий ведомства заключалась в конфликте интересов, который якобы возник из-за аффилированных с Андреем Зашляпиным и его семьей компаний. Среди них: ООО «Среднеуральская строительная компания», ООО «ССК “Стройкомплект”», АО «Среднеуральское строительное управление» (СУСУ). Ранее мэр владел этими организациями, однако в 2019 году передал их в доверительное управление третьим лицам, среди которых оказались его родственники. При этом СУСУ якобы получало от администрации подряды на строительство жилых домов в городе.

Региональная комиссия по противодействию коррупции под руководством Ильхама Ширалиева рассмотрела вопрос и частично согласилась с претензиями прокуратуры. Однако окончательное решение должны принять депутаты Среднеуральска. Как сообщили в пресс-службе гордумы, повестка предстоящего заседания, которое запланировано на последний четверг месяца, пока не сформирована, поэтому неизвестно, будет ли включен вопрос об отставке мэра снова.

В разговоре с “Ъ-Урал” Андрей Зашляпин сообщил, что впервые услышал о том, что в резиденции губернатора рассматривается вопрос о смене главы Среднеуральска. «Дума еще не рассматривала представление прокуратуры, поэтому не могу ничего прокомментировать»,— добавил он.

Местные жители создали на сайте Change.org петицию против отставки Андрея Зашляпина. В ней горожане указывают, что за небольшой срок пребывания господина Зашляпина на должности «город начал расцветать на глазах».

«Страшно возвращаться в прежний город, который превращался в руины, а это непременно произойдет, если нашего главу отправят в отставку»,— подчеркивается в петиции.

Обращение подписали 679 человек.

Напомним, Андрей Зашляпин был избран мэром Среднеуральска весной 2019 года. Он сменил бывшего мэра Владислава Козлова, который в конце декабря 2018 года уволился по собственному желанию. Этому предшествовало его длительное противостояние с депутатами гордумы. Отметим, что в конце декабря 2020 года губернатор Евгений Куйвашев встречался с господином Зашляпиным. Глава региона обратил внимание на ряд проблем, в частности на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Эксперты полагают, что смена мэра связана с проблемным состоянием территории, слабой социальной базой муниципалитета и локальными политическими конфликтами, а представление прокуратуры является «формальной стороной дела». «В Среднеуральске на протяжении последних десяти лет сохраняется хроническая нестабильность. Территория важная, так как находится рядом с Екатеринбургом, но существует проблема в поиске человека, который способен навести там порядок»,— пояснил политолог Александр Белоусов. По его словам, аналогичная депрессивная ситуация наблюдается в таких муниципалитетах как Богданович, Асбест, Реж.

В качестве еще одной причины политологи называют назначение первого заместителя губернатора Алексея Орлова на должность первого вице-мэра Екатеринбурга. Отметим, что господин Орлов считается фаворитом среди претендентов на пост главы города. После ухода Александра Высокинского в отставку в декабре 2020 года он стал исполняющим обязанности мэра. «В администрации Екатеринбурга меняется команда. Александр Ковальчик управленец опытный. Видимо в команду Алексея Орлова он не вписывается, но пристроить его куда-то надо. Среднеуральск — ближний город, почти входит в екатеринбургскую агломерацию и имеет неплохие перспективы»,— считает уральский политолог Сергей Мошкин.

Анастасия Реутова