В администрации Екатеринбурге сменился руководитель аппарата мэрии

Временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Алексей Орлов назначил нового руководителя аппарата мэрии. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте горадминистрации, должность заняла помощница господина Орлова Марина Фадеева. Отметим, это первое назначение Алексея Орлова на посту врио.

Ранее должность руководителя аппарата занимал Александр Ковальчик. Как пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, он подал заявление об увольнении по собственному желанию в пятницу, 15 января. Напомним, господин Ковальчик стал руководителем аппарата мэрии после прихода в администрацию Алексея Орлова, который сменил его на посту первого вице-мэра.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, Александр Ковальчик является одним из возможных претендентов на пост главы Среднеуральска.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «На мэра давит конфликт интересов»