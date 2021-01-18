Глава Среднеуральска Андрей Зашляпин подал в отставку

Глава Среднеуральска (Свердловской область) Андрей Зашляпин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердил сам господин Зашляпин. «Это ни с чем не связано. Лично решение»,— пояснил он, уточнив, что после увольнения планирует отдыхать.

Как сообщили в пресс-службе гордумы, дата заседания, на котором депутаты должны рассмотреть заявление Андрея Зашляпина, пока неизвестна.

О намерениях властей Свердловской области сменить главу Среднеуральска “Ъ-Урал” писал ранее. Среди возможных претендентов на пост — бывший руководитель аппарата мэрии Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Подробнее о том, почему свердловские власти готовы сменить главу Среднеуральска — в материале “Ъ-Урал” «На мэра давит конфликт интересов»