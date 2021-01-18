Навальный назвал беззаконием суд в отделе полиции

Оппозиционер Алексей Навальный назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит во 2-м отделе управления МВД по Химкам. Политик сообщил, что не знал о суде, а из камеры его вывели на встречу с адвокатами.

«Я не понимаю, что происходит. Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется все это — открытое заседание суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание суда происходит в полиции, я не понимаю… Это невозможно — то, что происходит здесь. Это в наивысшей степени беззаконие»,— сказал господин Навальный на видео, размещенном в его соцсетях.

Алексей Навальный попросил пустить на заседание представителей СМИ, которые собрались у отделения полиции. По его словам, сейчас на заседание допущены только журналисты двух СМИ и пресс-служба ГУВД. «У них физически аккредитацию не берут, что указывает на предвзятость очень странную. Безусловно, я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все СМИ имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. Я хочу, чтобы пустили всех»,— сказал он.

17 января Алексея Навального задержали в Шереметьево после возвращения из Германии. ФСИН заявила, что его задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».