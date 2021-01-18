Суд изберет Навальному меру пресечения в отделе полиции в Химках

Химкинский городской суд проводит выездное заседание по иску ФСИН в отношении оппозиционера Алексея Навального. Заседание суда проходит во 2-м отделе управления МВД по Химкам, куда политика доставили 17 января. Сотрудники ФСИН задержали его в Шереметьево после возвращения из Германии.

Уведомление о заседании опубликовал адвокат оппозиционера Вадим Кобзев в Twitter. В документе сказано, что «судьей Химкинского городского суда будет рассматриваться представление о заключении под стражу Навального Алексея Анатольевича».

«Я не понимаю, что происходит. Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется все это — открытое заседание суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание суда происходит в полиции, я не понимаю. Это невозможно — то, что происходит здесь. Это в наивысшей степени беззаконие»,— сказал господин Навальный на видео, размещенном в его Telegram-канале.

17 января ФСИН заявила, что задержание господина Навального связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».