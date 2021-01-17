Из Берлина с «Победой»

Политик Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где с августа прошлого года проходил лечение, а потом реабилитацию. С подробностями о том, как в Берлине провожали и куда в Москве сажали самолет с господином Навальным на борту — корреспондент “Ъ” Елизавета Антонова.

У берлинского аэропорта Бранденбург с самого утра был ажиотаж. Журналисты, забронировавшие билеты на рейс DP-936 лоукостера «Победа», заранее съехались сюда и ждали политика. Алексей Навальный, однако, вошел в самолет позже всех. Вместе со своей супругой Юлией, пресс-секретарем Кирой Ярмыш и адвокатом политик в последний момент перед вылетом поднялся на борт. Его сопровождали сотрудники немецкой полиции и охрана аэропорта. К этому моменту корреспонденты уже занимали всю переднюю часть самолета.

Заняв свои места на «счастливом», как со смехом cказал политик, тринадцатом ряду, политик и его супруга надели наушники и включили мультфильм «Рик и Морти». Первый час полета пробраться в хвост самолета было невозможно — кресло политика взяли в плотное кольцо журналисты.

Алексей Навальный попросил всех разойтись, объяснив, что не станет давать комментарии на борту самолета из уважения к остальным пассажирам рейса, но это не помогло.

Обслуживающие рейс стюардессы признавались, что с подобным ажиотажем на борту они никогда не сталкивались. «У нас летали знаменитости, но такой популярностью они не пользовались»,— сказала в беседе с “Ъ” бортпроводница Карина. По словам стюардессы, всего в самолете 189 мест, из них заняты были около 150. Практически половина летевших — журналисты.

«Вам неудобно и жарко, и всем остальным пассажирам, поэтому присаживайтесь, пожалуйста, на свои места. Когда мы прилетим, я вам обещаю, что я с вами мило постою и постараюсь ответить на все ваши вопросы»,— эту фразу Алексей Навальный повторял на протяжении всего полета. Но все равно все два с половиной часа перелета представители СМИ простояли над его креслом. На вопрос корреспондента “Ъ”, как он планирует отвечать на вопросы журналистов в случае своего задержания сразу по прилете, политик уверенно ответил, что его не арестуют. Все остальные вопросы он оставил без ответа.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не разделяла уверенности в том, что ареста не будет: «Мы не знаем, что будет дальше»,— сказала она “Ъ”.

На борту «Победы» не кормили. Господин Навальный заказал себе и супруге воды.

Репортеры, нависнув над четой Навальных, действительно мешали пассажирам, чьи места оказались рядом с оппозиционером. Пожилая женщина, сидевшая на двенадцатом ряду перед Алексеем Навальным, с большим трудом и чуть не плача выбралась из толпы и ушла в хвост самолета. Семья с маленьким ребенком тщетно пыталась уговорить бортпроводников пересадить их на свободные места в другом конце самолета — им отвечали, что по правилам «Победы» это невозможно. «Я прошу вас прекратить нарушение общественного порядка»,— неоднократно объявлял по громкой связи пилот Александр Соловьев, напоминая об ответственности за нарушения на борту.

Алексей Навальный выходит из самолета после приземления в аэропорту Шереметьево Фото: Polina Ivanova, Reuters

В 19:44, уже над аэропортом прибытия, пилот объявил, что «Внуково» закрыто по техническим причинам и сейчас не принимает. По его словам, какой-то «самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу». «С нами рядом здесь сейчас находятся самолеты компаний Utair, "Россия". У нас вполне достаточно топлива для того, чтобы подождать. Задержка предположительно составит 30 минут. Я буду держать вас в курсе развития ситуации. Топлива у нас более чем достаточно и если вдруг что-то пойдет не так, мы спокойно отправимся в аэропорт Шереметьево, в котором великолепная погода, ну а дальше уже там будем разбираться, что, как, зачем, почему»,— сообщил пилот. Уже через девять минут господин Соловьев объявил, что «проблемы во Внуково не будут разрешены» в срок, на который самолет обеспечен топливом, поэтому борт отправится в Шереметьево: «Наша и ваша безопасность является безусловным приоритетом. Благодарю вас за содействие и хорошей всем посадки»,— объявил пилот, не скрыв усмешки. Стюардессы, сдерживавшие себя весь полет, за пару минут до снижения не вытерпели и попросили Алексея Навального сфотографироваться с ними.

Елизавета Антонова, рейс DP-936 Берлин - Москва