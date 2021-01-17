На Сахалине передумали вводить «карточку вакцинированного»

В субботу губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отказался от идеи вводить специальные удостоверения для вакцинированных граждан. Предполагалось, что им выдадут специальные «беджи», которые дадут право не носить маску в общественных местах. Более того, обладателей такого удостоверения могли бы обслуживать в ресторанах и барах после 23:00. Тем не менее многие граждане и медики идею не оценили, и губернатор пообещал «посоветоваться с обществом».

На сайте правительства Сахалинской области было опубликовано обращение губернатора Валерия Лимаренко о ходе вакцинации в регионе. «В обществе идет обсуждение различных форм документа, подтверждающего вакцинацию: паспорта вакцинации, сертификаты, беджи и иные формы,— заявил чиновник.— Главное не это, а целый комплекс мер, направленных на нормализацию жизни, возвращение к привычному укладу, поэтапное снятие ограничений. При этом ни закон, ни общественное согласие не должны быть нарушены. Мы внимательно слушаем людей. Не посоветовавшись с обществом, никаких решений принимать не будем». Губернатор подчеркнул, что вакцинация является добровольным делом, но необходима для победы над инфекцией, а также поблагодарил тех сахалинцев и курильчан, кто «активно включился в этот процесс».

Сообщение, очевидно, стало ответом на острую дискуссию по поводу идеи господина Лимаренко о специальных «беджах» для привитых островитян. Предполагалась, что они смогут не носить маски, если оформят такой документ. Инициатива встретила неоднозначную оценку как среди жителей региона (они восприняли обещание льгот для привитых как давление и принуждение), так и среди медицинских экспертов (ведь точного понимания механизма возникновения иммунитета и заразности привитых после получения препаратов до сих пор нет).

В пятницу курирующий медицину и социальную сферу зампред правительства региона Владимир Ющук заявил, что первые «беджи» могут выдать привитым уже в понедельник.

Кулуарно был даже представлен их предварительный макет — карточка 7 х 10 см с ФИО привитого и датой получения вакцины, защищенная голограммой, тиснением и орнаментом из специально сгенерированных волнистых линий.

Предполагалось, что кроме права появляться без масок в общественных местах они должны были стать пропуском в ночную жизнь: ресторанам с привитыми сотрудниками обещали разрешить принимать после 23 часов привитых посетителей. При этом никаких законодательных оснований для предоставления льгот пока нет — в действующем указе перед ковидом все равны, оговорок о переболевших или привитых нет.

В региональном роспотребнадзоре заявили, что пока не готовы комментировать идею с «беджами» или иными документами. На брифинге в Южно-Сахалинске глава ведомства Ольга Фунтусова рассказала, что в течение ближайших недель такие документы в любом случае выдаваться не будут. Дело в том, что как раз в середине января вторую дозу вакцины получили пионеры прививочной кампании на островах, а значит, устойчивый иммунитет у них сформируется в лучшем случае в начале января.

В субботу, 16 января, на Сахалин прибыла партия из 9,1 тыс. доз вакцины — пока это крупнейшее поступление. Власти заявили, что оно означает начало массовой вакцинации. Чтобы подчеркнуть значимость момента встречу препарата в аэропорту даже сопроводили выступлением ансамбля барабанщиков. Как и «беджи», это решение вызвало в регионе полярные мнения.

По сведениям “Ъ”, вопросы к креативу властей уже появились у службы безопасности аэропорта — появление десятков посторонних на режимном объекте не было оформлено по всем правилам и регламентами.

По данным оперативного штаба, на 16 января в Сахалинской области 18 083 случая заболевания, 14 959 человек выписаны с выздоровлением, 21 человек умер, 3103 человека проходят лечение.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск