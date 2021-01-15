Сахалин введет «коронавирусные бейджи»

Жителям Сахалина и Курил начнут выдавать бейджи вакцинированного, которые позволят привитым гражданам не соблюдать действующие антикоронавирусные ограничения. В частности, они смогут не носить маски, а рестораны будут работать без ограничений. Местные власти говорят, что начнут выдавать сертификаты на следующей неделе — к этому моменту в регион поступят крупные партии вакцины «Спутник V». Однако идею разрешать привитым гражданам не соблюдать санитарные правила раскритиковали не только часть местных жителей, но еще и врачи. Подробности — у Владислава Викторова.



Пока главы европейских государств размышляют о том, как бы могли выглядеть единые сертификаты о вакцинации, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко уже все продумал. 14 января в его Instagram появилось предложение ввести в регионе специальные бейджы вакцинированного. Это будет нечто вроде пропуска зеленого цвета, на котором укажут дату вакцинации и полное имя привитого человека. Документ будет иметь три степени защиты. Но все это пока только разговоры, отмечает местный журналист Кирилл Ясько:

«Это будет напоминать ID-болельщика, который использовали на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Сами власти говорят, что они разрабатывают этот документ, степени защиты, это будет QR-код, голограмма. Известно, что людям с бейджиком можно будет не носить маски. Сейчас у нас действуют ограничения на работу заведений общепита, они должны закрываться в 23.00, предполагается, что после введения этой системы, в случае если все их сотрудники вакцинированы, они смогут работать и ночью, принимать людей с этими бейджиками».

Местные жители встретили эту идею неоднозначно. Многие сразу начали сравнивать бейджи с желтыми звездами, которые должны были носить евреи во время Второй мировой войны. Другие уверены, что это точно не будет стимулировать людей прививаться, особенно тех, кто изначально решил этого не делать, считает местная жительница Анна: «Некоторые жители высказывают мнение, что на первых порах эти бейджи, может быть, и будут использоваться, их будут проверять, но потом это делать перестанут, потому что охранники будут слышать в ответ: “Да у меня бейдж, мне маска не нужна”.

И эта инициатива ровно про то, чтобы стимулировать людей на вакцинацию. Но, как мне кажется, этого недостаточно».

Пока на Сахалине вакциной «Спутник V» привились порядка 2 тыс. человек. 600 из них получили уже вторую дозу. Они смогут стать первыми обладателями специального бейджа. И среди них есть те, кто с радостью воспринял предложение губернатора. Например, Владимир отмечает, что наличие бейджа предполагает ряд ощутимых послаблений, и это хорошая новость: «Я недавно узнал о том, что начинается вакцинация, и один из первых привился, был очень рад, что, наконец-то, начинает заканчиваться это безумие, что кого-то могут освободить от ношения масок, перчаток, соблюдения режима самоизоляции. Очень все это надоело. Я рад, что, наконец-то, все налаживается».

Как раз эти самые послабления и возмутили многих экспертов. Главная проблема в том, что привитым людям разрешат не носить маски в общественных местах. Но даже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что соблюдать масочный режим нужно даже после вакцинации. Считается, что после прививки человек все равно может быть переносчиком коронавируса. Поэтому снимать средства защиты пока рано, говорит вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков: «Люди, которые сделают прививку, и окружающие их расслабятся. И те самые 5% населения, которые могут заболеть коронавирусной инфекцией, станут суперраспространителями инфекционного процесса. То есть все будут считать, что они привиты и не опасны для окружающих, не будут носить маски, и вирусная нагрузка возрастет.

Кроме того, мы не знаем, сколько действует прививка и когда человек может заболеть повторно.

Также есть люди, которые хотели бы сделать прививку, но у них есть определенные противопоказания. Получается, эти люди не имеют никаких прав и преференций?»

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Впрочем, как говорят опрошенные “Ъ FM” жители Сахалина, многие люди и так носят маски в основном на подбородке, а до носа натягивают только, чтобы зайти куда-то, да и то не всегда. Однако даже это лучше, чем разрешать их вовсе не носить, считают специалисты. Во всяком случае сахалинских властей можно похвалить за креативность.