Привившимся определяют средства защиты

Глава Минздрава и разработчик «Спутника V» поспорили о необходимости масок для привившихся. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который работал над созданием вакцины, заявил, что людям, в чьем организме есть большое количество антител, следует ходить без средств защиты. По его словам, человеку нужно продолжать получать возбудитель вируса и таким образом поддерживать высокий уровень антител. У министра здравоохранения Михаила Мурашко другое мнение. Он считает, что маски вакцинировавшимся носить все-таки нужно, чтобы не заразить других. Глава ведомства заявил, что человек даже после прививки может передать инфекцию тем, кто не защищен.

Может ли вакцинированный действительно заразить других? И нужно ли носить маску после прививки? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с врачом из «красной зоны», заведующим отделением медпрофилактики Диагностического центра №3 Алексеем Евдошенко: «Вакцинация сама по себе подразумевает выработку стойкого иммунитета, то есть у пациента начинают вырабатываться антитела. В тот период времени, когда они образуются — а это происходит не сразу, не в первую и не во вторую неделю, а где-то через месяц-полтора, все зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы каждого человека — человек еще может сам заразиться, потому что его иммунитет совершенно не готов к инфекции.

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Поэтому в течение еще какого-то времени ношение масок целесообразно. У нас общество достаточно большое и разношерстное, и, например, в метро человек в вагоне, не надевший на себя маску, вызывает агрессивные взгляды. Никто же из окружающих не знает, вакцинирован пациент, не вакцинирован, имеет он иммунитет или не имеет.

Поэтому, чтобы иметь какой-то общий порядок и общий тренд, носить маски будут еще месяца три точно, а то, может быть, и полгода.

С медицинской точки зрения вакцинированный человек переносить вирус не может и заразить никого не может. Антитела начинают активно вырабатываться, получая агента — вирус — извне. То есть если привившийся человек посещает общественные места, и к нему в организм попадает вирус, то его иммунная система начинает более активно вырабатывать антитела».

У главного врача клиники «К+31» Бориса Чурадзе другое мнение. Он отмечает, что и Александр Гинцбург, и Михаил Мурашко правы. После прививки действительно нужно поддерживать иммунитет путем столкновения организма с вирусом. В то же время даже после вакцинации человек может заболеть и передать инфекцию другим, отмечает Борис Чурадзе: «Обе позиции абсолютно верны, как это ни странно звучит. Александр Леонидович имеет в виду, что очень важно даже на пике иммунного ответа периодически контактировать с антигеном, чтобы поддерживать уровень антител и клеточного ответа. Это важно с точки зрения популяционного иммунитета.

Михаил Альбертович же считает, что маски нужно носить, потому что пандемия не ушла. Безусловно, на пике все меры, социальная дистанция и масочно-перчаточный режим, должны соблюдаться. Но на что обращает внимание Александр Леонидович? Что полная дистанция и избегание антигенов приводит к тому, что антитела снижаются быстрее. Несмотря на высокий уровень защиты, благодаря вакцине, при высокой дозе заражения человек может заболеть, причем даже в тяжелой форме. Все зависит от двух факторов: уровня иммунитета и дозы заражения».

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Анна Никитина