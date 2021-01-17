Во Внуково задержали сторонников Навального

В аэропорту Внуково задержаны юрист ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Любовь Соболь, сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов и экс-фигурант «московского дела» Константин Котов. Они приехали в аэропорт, чтобы встретить возвращающегося из Берлина политика Алексея Навального. Всего задержано более 10 человек. Всех собравшихся на входе в аэропорт ОМОН начал оттеснять к выходу.

Сторонники господина Навального были задержаны в кафе аэропорта. Как передает корреспондент “Ъ”, их задержали без объяснения причин. Как сообщил Константин Котов «МБХ медиа», сейчас в автозаке 10 человек.

Также были задержаны член команды Алексея Навального Анастасия Кадетова, его помощник Илья Пахомов и юрист Алексей Молокоедов. «Новая газета» также сообщила о задержании своего корреспондента. У него забрали документы для проверки регистрации и провели в автозак. Также задержан корреспондент «Дождя» Эдуард Бурмистров. В момент задержания он вел прямой эфир. После проверки документов его отпустили.

У входа в аэропорт задержали мужчину с российским флагом. Он стоял в очереди на вход и выкрикивал лозунги в поддержку Алексея Навального. На его куртке было написано «Навальный YES».

На входе в терминал полицейские в громкоговорители просят всех покинуть аэропорт, чтоб не мешать проходу других граждан. Собравшихся на входе людей начали оттеснять к выходу сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Как передает корреспондент “Ъ”, некоторые начали кричать, что опаздывают на рейс, их начали пропускать.

Ранее руководство Внуково предупредило о запрете массовых мероприятий на территории аэропорта. Запрет объяснили эпидемиологической ситуацией в городе. За несколько часов до прилета политика к аэропорту подъехали автозаки, а вход в здание аэропорта разрешили только при наличии билета. В результате у входа в аэропорт образовалась большая очередь. Внутри дежурят полицейские, международную зону прилета отгородили, а перед зеленой зоной поставили ширму, из-за которой не видно прилетающих.

О возвращении политика — в материале “Ъ” «Никогда еще Алексея Навального так не ждали на родине».