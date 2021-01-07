Facebook бессрочно заблокировал Дональда Трампа

Запрет на публикации в Facebook и Instagram действующего президента США Дональда Трампа, введенный после вторжения его сторонников в Капитолий, сохранится как минимум на две недели, объявил основатель Facebook Марк Цукерберг. Он назвал блокировку аккаунтов бессрочной и отметил, что платформа компании использовалась для призывов к насильственному восстанию.

«После того, как Конгресс утвердил результаты голосования, приоритетом для всей страны должны стать спокойствие и соблюдение установленных демократических норм в оставшиеся 13 дней и после инаугурации»,— написал господин Цукерберг в Facebook. Запрет планируется снять по завершению процесса передачи власти. Напомним, что господин Трамп заявил о готовности 20 января организованно передать власть избранному президента Джо Байдену, но при этом не согласился с итогами выборов.

Накануне вечером, 6 января, сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса США в Вашингтоне, где проходило утверждение голосов выборщиков. Facebook и Twitter временно заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как тот опубликовал обращение к своим сторонникам. В нем он призвал их расходиться, но при этом поддержал их намерения. Объявленный срок блокировки Twitter уже истек, однако новых записей в аккаунте президента на момент публикации не появилось.

Подробнее — в материале “Ъ” «Байден и погром».