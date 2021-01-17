Комитеты Палаты представителей США проведут расследование беспорядков в Капитолии

Четыре комитета Палаты представителей США начали расследование беспорядков в Капитолии. Они направили письмо ФБР, министерству внутренней безопасности, аппарату директора Национальной разведки и Национальному контртеррористическому центру, в которых запросили документы, чтобы произвести оценку событий и разведданных, связанных с событиями 6 января.

В расследовании будут участвовать конгрессмены из специального комитета по разведке, комитета по внутренней безопасности, судебного комитета и комитета по надзору и реформам. Комитеты изучат, что разведывательное сообщество и федеральные правоохранительные органы знали «об угрозах насилия, была ли эта информация передана, и были ли угрозы связаны с иностранным влиянием или попытками дезинформации», говорится в пресс-релизе.

Планируется выяснить, участвовали ли в беспорядках сотрудники сфер безопасности, обороны и правосудия, а также «обладатели допуска к безопасности». Также комитеты изучат меры, принятые после беспорядков.

6 января сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. После этого аккаунты господина Трампа заблокировали несколько соцсетей, в том числе и Facebook. Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что платформа компании использовалась для призывов к насильственному восстанию. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Из-за опасений новых беспорядков столицу перед инаугурацией Джо Байдена патрулируют военные.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».