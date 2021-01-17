IIHF может 18 января принять решение по месту проведения ЧМ по хоккею 2021 года

Международная федерация хоккея (IIHF) может принять решение по месту проведения чемпионата мира 2021 года в понедельник, сообщает Watson.ch со ссылкой на швейцарского хоккейного эксперта Клауса Цаугга.

По его данным, заседание совета IIHF запланировано на 18 января. На нем, возможно, будет принято решение о переносе мероприятия из Минска. Среди стран, куда могут перенести соревнования, господин Цаугг назвал Латвию, Данию и Словакию.

Ранее сообщалось, что IIHF намерена в течение пяти дней принять итоговое решение по поводу того, проводить ли матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в Белоруссии. Перед этим в федерации планируют провести переговоры со спонсорами. Напомним, Nivea Men и Skoda, регулярно сотрудничающие с федерацией, публично отказались от спонсирования ЧМ, если тот будет проходить в Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, выступает за отказ от проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, победил господин Лукашенко. Оппозиция выразила несогласие с результатами, в связи с чем в стране начались массовые протесты.

О реакции спортивных функционеров на события в Белоруссии читайте в публикации “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».