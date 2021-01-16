Skoda вслед за Nivea отказалась спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

Автомобильный производитель Skoda не станет поддерживать чемпионат мира (ЧМ) по хоккею, если его соорганизатором будет Белоруссия. Ранее представители бренда мужской уходовой косметики Nivea Men заявил, что откажется от спонсирования мероприятия, если матчи чемпионата будут проходить в этой стране. Обе компании регулярно спонсируют ЧМ по хоккею.

«Мы были партнером чемпионата мира 28 лет. Но мы также уважаем и продвигаем права человека»,— сообщили в Skoda.

ЧМ должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Президент Международной федерацией хоккея Рене Фазель, в январе встречавшийся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, позже заявил, что «чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране».

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. Оппозиция выразила несогласие с результатами, в связи с чем в стране начались массовые протесты.

О реакции спортивных функционеров на события в Белоруссии читайте в публикации “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».