Nivea Men откажется от спонсирования ЧМ по хоккею в случае его проведения в Белоруссии

Бренд мужской уходовой косметики Nivea Men, регулярно спонсирующий чемпионат мира по хоккею, откажется от спонсирования, если матчи чемпионата будут проходить в Белоруссии. Компания ответила на комментарии в Instagram, призывающие ее отказаться от поддержки чемпионата из-за событий в Белоруссии после президентских выборов, что связалась с Международной федерацией хоккея (IIHF).

«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Оценимая текущую ситуацию, мы решили не спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если подтвердится, что его будет принимать в том числе и Белоруссия. Мы уже уведомили IIHF о нашем решении и будем внимательно следить за текущими обсуждениями»,— сообщила компания в Instagram.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Президент IIHF Рене Фазель, в январе встречавшийся с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сказал швейцарской газете Watson, что «мы дали понять, что чемпионат мира по хоккею невозможен без изменения политической ситуации в стране» (перевод «Интерфакса»).

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИКа, победил господин Лукашенко. На этом фоне в стране начались массовые протесты. Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, выступает за отказ от проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии.

Как организаторы спортивных состязаний отреагировали на события в Белоруссии — в материале “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».