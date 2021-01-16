На дорогах Кубани организовали пункты обогрева из-за прогнозируемого снега и морозов

Спасательные службы организовали шесть мобильных пунктов обогрева на дорогах Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Кубани.

МПО подготовлены к работе в Сочи, Армавире, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Мостовском, Лабинском, Новокубанском, Успенском и Темрюкском районах. Кроме того, у подножья перевала Медвежья гора (Горячий Ключ) развернут подвижный пункт обогрева ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Мобильные пункты обогрева развернуты в связи с неблагоприятной погодой, прогнозируемой на территории Краснодарского края. По данным ведомства, еще девять МПО находятся в резерве, при необходимости их отправят на проблемные участки дорог. Также пункты обогрева будут развернуты в местах скопления транспорта в случае, если из-за сильных осадков, будет ограничено движение по дорогам.

Всего, по данным ГУ МЧС Кубани, на территории края расположены 29 опасных участков дорог с затяжными спусками и подъемами, где возможны риски затруднения движения.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, который ожидается на территории региона 17 и 18 января 2021 года. Кроме того ожидается понижение температуры до -10 градусов, а в отдельных районах до -13 градусов. Также продлено действие предупреждения о лавиноопасности в горах Сочи выше 1000 метров.

15 января начал работать круглосуточный оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. В его состав войдут представители министерства транспорта, ТЭК и ЖКХ, ГО и ЧС, администраций районов.

Кроме того, городские службы Краснодара переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. К ликвидации последствий снегопада готовы 32 единицы техники. При необходимости дополнительную спецтехнику предоставит министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

По состоянию на 17:00 16 января 2021 года по рекомендации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 23 муниципальных образования региона перешли на режим повышенной готовности.

Алексей Белянин