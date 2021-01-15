Службы Краснодара перевели в режим повышенной готовности из-за предстоящего снегопада

Городские службы Краснодара переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

К ликвидации последствий снегопада готовы 32 единицы техники. При необходимости дополнительную спецтехнику предоставит министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. При минусовой температуре ночью обработают против наледи все девять мостов и путепроводов, а также сложные участки.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодарском крае начал работать круглосуточный оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни понижение температуры, снегопад и усиление ветра на территории региона.

По данным краевого ГУ МЧС, сильный снег на Кубани ожидается 17-18 января 2021 года. В отдельных районах также прогнозируется сильная метель. Исключением станет Сочи.

Наталья Решетняк