На Кубани развернули круглосуточный оперштаб на время непогоды

В Краснодарском крае начал работать круглосуточный оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, сообщает пресс-служба краевой администрации. Решение принято в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В состав штаба войдут представители министерства транспорта, ТЭК и ЖКХ, ГО и ЧС, администраций районов.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни понижение температуры, сильный снег и усиление ветра на территории региона.

«Все проблемы на дорогах возникают из-за отсутствия коммуникации. Упущено время, засыпаны дороги, дальше мы занимаемся эвакуацией и размещением людей. Нужно сработать на предупреждение», - отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко в ходе заседания.

Он также напомнил главам районов о персональной ответственности и поручил вместе с министерством транспорта края и подрядными организациями отработать алгоритм действий.

На совещания также обсудили обеспечение надежной работы электросетевого комплекса. По словам министра ТЭК и ЖКХ края Андрея Ляшко, к ликвидации аварийных ситуаций на Кубани готовы 1162 аварийно-восстановительные бригады.

Как писал "Ъ-Кубань", ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, который ожидается на территории региона. По данным ведомства, сильный снег на Кубани ожидается 17-18 января 2021 года. В отдельных районах также прогнозируется сильная метель. Исключением станет Сочи.

Наталья Решетняк