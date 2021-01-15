МЧС предупредило о снеге и метелях в Краснодарском крае

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о сильном снеге, который ожидается на территории региона.

По данным ведомства, сильный снег на Кубани ожидается 17-18 января 2021 года. В отдельных районах также прогнозируется сильная метель. Исключением станет Сочи.

Спасательные службы предупреждают, что при непогоде возможны местами ухудшение видимости, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а так же увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.

Ранее ГУ МЧС Кубани также продлило действие экстренного предупреждения о лавиноопасости в горах Сочи, которое будет действовать с 18:00 15 января до 18:00 18 января. Опасность лавин прогнозируется выше 1000 метров.

Алексей Белянин