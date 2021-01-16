«Выбор Армина Лашета — лучший из возможных для российско-германских отношений»

Выборы нового председателя Христианско-демократического союза (ХДС) неожиданно завершились сегодня победой политика, вовсе не считавшегося фаворитом гонки — премьер-министра федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия Армина Лашета. Теперь он получает шанс стать кандидатом и на пост канцлера ФРГ от консерваторов, если они победят на предстоящих осенью всеобщих парламентских выборах. Среди всех претендентов на кресло лидера ХДС господин Лашет отличался самыми взвешенными высказываниями в адрес России и проекта газопровода «Северный поток-2».
«Этот партийный съезд войдет в историю»,— объявила в пятницу, накануне голосования, канцлер ФРГ и бывший председатель ХДС Ангела Меркель. Ее видеообращение делегаты смотрели онлайн: в условиях пандемии съезд сначала переносили, но затем все же решились провести в цифровом формате. «Это 14-й и, вероятно, последний съезд, в котором я участвую как федеральный канцлер»,— напомнила, между тем, госпожа Меркель. По ее словам, мир за эти 15 лет кардинально изменился. В 2005 году, вспоминала она, «еще не было смартфонов, Nokia была флагманом рынка мобильных телефонов, а экономика КНР была в четыре реза меньше». Напомнив о реформах, которые удалось реализовать в ФРГ за это время, канцлер отметила, что это во многом заслуга ХДС. «Я убеждена, что в ближайшие 15 лет мир будет меняться еще быстрее»,— заявила госпожа Меркель.
Сама Ангела Меркель возглавляла партию до конца 2018 года, когда, надеясь подтянуть падавший рейтинг ХДС, передала бразды правления Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но год назад на фоне политического скандала в Тюрингии ее преемница объявила о решении покинуть свой пост. Формально кресло председателя сохранялось за ней все это время, но теперь делегатам съезда предстояло незамедлительно выбрать нового председателя. Ведь до всеобщих парламентских выборов в ФРГ остается немногим более полугода и ХДС пора вступать в предвыборную гонку.
Само голосование состоялось в субботу, во второй день съезда. И его фаворитом многие осторожно называли Фридриха Мерца, опытного политика, бизнесмена и юриста. «Мы твердо рассчитываем вновь возглавить следующее правительство Германии,— объявил он однопартийцам в своей субботней 15-минутной речи перед голосованием.— Сегодня мы выбираем команду, а не одного только председателя. Стартовая позиция у нас хорошая: за 71 год истории ФРГ ХДС и ХСС находились в правительстве на протяжении 51 года. Это наше преимущество, но и наша ответственность». В той же речи он пообещал вывести страну из кризиса после пандемии: «Выход будет найден, рынок труда вновь вырастет. Предприятия выдержат этот кризис, Германию и Европу ждет поступательное экономическое развитие. Мы хотим быть современной, перспективной, динамичной и социально ориентированной страной, которая смотрит в будущее с уверенностью и мужеством».
В первом туре электронного голосования господин Мерц завоевал первое место, получив 385 голосов однопартийцев. Его соперники, премьер-министр Северного Рейна—Вестфалии Армин Лашет и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (известный своими критическими высказываниями в адрес России), набрали 380 и 224 голоса, соответственно.
За него проголосовали 521 делегат, а за Фридриха Мерца — только 466.
Армину Лашету 59 лет, последние три с половиной года он возглавляет правительство самой многонаселенной федеральной земли — Северный Рейн—Вестфалия. Уроженец Ахена, он получил профессию юриста, а затем работал журналистом, руководил издательством, занимался политикой, был депутатом Бундестага и Европарламента.
Пост председателя крупнейшей консервативной партии Германии дает ему возможность выступить кандидатом в канцлеры от союза ХДС и его баварского партнера ХСС. Правда, на этот раз СМИ допускают, что эта традиция не будет нарушена. Ранее издания Spiegel и Bild сообщали, что возможностью выдвижения в канцлеры очень интересовался однопартиец и соратник Армина Лашета, глава Минздрава Йенс Шпан. Некоторые предполагали, что в случае победы господина Лашета они могут выступить тандемом, в котором он будет руководить партией, а Йенс Шпан —бороться за кресло канцлера.
«Выбор Армина Лашета — лучший из возможных для российско-германских отношений,— уверен научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО, германист Артём Соколов.— В отличие от других кандидатов, Армин Лашет не был замечен в жесткой критике в адрес Москвы и проекта «Северный поток-2». В 2019 году он выступил одним из организаторов германо-российского форума “Петербургский диалог”, участие в котором тогда приняли министры иностранных дел двух стран».
В то же время, напомнил господин Соколов, избрание Армина Лашета на пост главы ХДС вовсе не является гарантией улучшения российско-германских отношений в обозримой перспективе: «Здесь многое будет зависеть от системных факторов, таких как развитие российско-европейских и германо-американских отношений, коммуникации с администрацией нового президента США Джо Байдена, развитием проекта «Северный поток-2». С учетом места ХДС в политико-партийной системе Германии, глава ХДС обладает определенным влиянием на вопросы внутренней и внешней политики, но это влияние не стоит переоценивать».