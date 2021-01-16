«Выбор Армина Лашета — лучший из возможных для российско-германских отношений»

Выборы нового председателя Христианско-демократического союза (ХДС) неожиданно завершились сегодня победой политика, вовсе не считавшегося фаворитом гонки — премьер-министра федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия Армина Лашета. Теперь он получает шанс стать кандидатом и на пост канцлера ФРГ от консерваторов, если они победят на предстоящих осенью всеобщих парламентских выборах. Среди всех претендентов на кресло лидера ХДС господин Лашет отличался самыми взвешенными высказываниями в адрес России и проекта газопровода «Северный поток-2».

«Этот партийный съезд войдет в историю»,— объявила в пятницу, накануне голосования, канцлер ФРГ и бывший председатель ХДС Ангела Меркель. Ее видеообращение делегаты смотрели онлайн: в условиях пандемии съезд сначала переносили, но затем все же решились провести в цифровом формате. «Это 14-й и, вероятно, последний съезд, в котором я участвую как федеральный канцлер»,— напомнила, между тем, госпожа Меркель. По ее словам, мир за эти 15 лет кардинально изменился. В 2005 году, вспоминала она, «еще не было смартфонов, Nokia была флагманом рынка мобильных телефонов, а экономика КНР была в четыре реза меньше». Напомнив о реформах, которые удалось реализовать в ФРГ за это время, канцлер отметила, что это во многом заслуга ХДС. «Я убеждена, что в ближайшие 15 лет мир будет меняться еще быстрее»,— заявила госпожа Меркель.

Давая понять, что ждет от однопартийцев правильного решения относительно того, кому в этих стремительно меняющихся условиях передать руководство партией.

Сама Ангела Меркель возглавляла партию до конца 2018 года, когда, надеясь подтянуть падавший рейтинг ХДС, передала бразды правления Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Но год назад на фоне политического скандала в Тюрингии ее преемница объявила о решении покинуть свой пост. Формально кресло председателя сохранялось за ней все это время, но теперь делегатам съезда предстояло незамедлительно выбрать нового председателя. Ведь до всеобщих парламентских выборов в ФРГ остается немногим более полугода и ХДС пора вступать в предвыборную гонку.

Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Odd Andersen, Reuters

Само голосование состоялось в субботу, во второй день съезда. И его фаворитом многие осторожно называли Фридриха Мерца, опытного политика, бизнесмена и юриста. «Мы твердо рассчитываем вновь возглавить следующее правительство Германии,— объявил он однопартийцам в своей субботней 15-минутной речи перед голосованием.— Сегодня мы выбираем команду, а не одного только председателя. Стартовая позиция у нас хорошая: за 71 год истории ФРГ ХДС и ХСС находились в правительстве на протяжении 51 года. Это наше преимущество, но и наша ответственность». В той же речи он пообещал вывести страну из кризиса после пандемии: «Выход будет найден, рынок труда вновь вырастет. Предприятия выдержат этот кризис, Германию и Европу ждет поступательное экономическое развитие. Мы хотим быть современной, перспективной, динамичной и социально ориентированной страной, которая смотрит в будущее с уверенностью и мужеством».

Генеральный секретарь ХДС Пол Зиемяк (слева) и политик ХДС Фридрих Мерц Фото: Odd Andersen, Reuters

В первом туре электронного голосования господин Мерц завоевал первое место, получив 385 голосов однопартийцев. Его соперники, премьер-министр Северного Рейна—Вестфалии Армин Лашет и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (известный своими критическими высказываниями в адрес России), набрали 380 и 224 голоса, соответственно.

Однако во втором туре победу одержал господин Лашет.

За него проголосовали 521 делегат, а за Фридриха Мерца — только 466.

Армину Лашету 59 лет, последние три с половиной года он возглавляет правительство самой многонаселенной федеральной земли — Северный Рейн—Вестфалия. Уроженец Ахена, он получил профессию юриста, а затем работал журналистом, руководил издательством, занимался политикой, был депутатом Бундестага и Европарламента.

Пост председателя крупнейшей консервативной партии Германии дает ему возможность выступить кандидатом в канцлеры от союза ХДС и его баварского партнера ХСС. Правда, на этот раз СМИ допускают, что эта традиция не будет нарушена. Ранее издания Spiegel и Bild сообщали, что возможностью выдвижения в канцлеры очень интересовался однопартиец и соратник Армина Лашета, глава Минздрава Йенс Шпан. Некоторые предполагали, что в случае победы господина Лашета они могут выступить тандемом, в котором он будет руководить партией, а Йенс Шпан —бороться за кресло канцлера.

Наконец, несмотря на звучавшие ранее публичные опровержения, кандидатом от союза ХДС и ХСС мог бы выступить и премьер Баварии Маркус Зёдер.

«Выбор Армина Лашета — лучший из возможных для российско-германских отношений,— уверен научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО, германист Артём Соколов.— В отличие от других кандидатов, Армин Лашет не был замечен в жесткой критике в адрес Москвы и проекта «Северный поток-2». В 2019 году он выступил одним из организаторов германо-российского форума “Петербургский диалог”, участие в котором тогда приняли министры иностранных дел двух стран».

В то же время, напомнил господин Соколов, избрание Армина Лашета на пост главы ХДС вовсе не является гарантией улучшения российско-германских отношений в обозримой перспективе: «Здесь многое будет зависеть от системных факторов, таких как развитие российско-европейских и германо-американских отношений, коммуникации с администрацией нового президента США Джо Байдена, развитием проекта «Северный поток-2». С учетом места ХДС в политико-партийной системе Германии, глава ХДС обладает определенным влиянием на вопросы внутренней и внешней политики, но это влияние не стоит переоценивать».

Галина Дудина