Петерсбергский диалог

В ФРГ сегодня завершается двухдневный российско-германский форум «Петербургский диалог», который остается главной площадкой для сотрудничества гражданских обществ России и Запада. В четверг его торжественное открытие впервые с 2014 года посетили министры иностранных дел России и Германии. Поможет ли присутствие Сергея Лаврова и Хайко Мааса преодолеть кризис в отношениях, в том числе в рамках форума, задавалась вопросом в немецком Кёнигсвинтере корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

Участники ежегодной российско-германской конференции (в этот раз их было около трехсот) собрались в 18-й раз. На этот раз — в одном из легендарных отелей неподалеку от Бонна, на холме Петерсберг в Кёнигсвинтере. Ради вида на долину Рейна в Steigenberger Grandhotel Petersberg гости приезжают с конца XIX века. В их числе были, в частности, королева Елизавета II и гонщик Михаэль Шумахер, который праздновал там свою свадьбу. В 1949 году, когда Бонн был столицей Западной Германии, канцлер Конрад Аденауэр подписал там так называемые Петерсбергские соглашения, согласно которым ФРГ среди прочего получила право устанавливать консульские отношения с другими государствами. А в 1973 году Леонид Брежнев разбил там на крутом серпантине подаренный ему спортивный Mercedes. Оценить вид на долину Рейна смогли в четверг и министры Лавров и Маас: перед переговорами они какое-то время разговаривали на террасе отеля.

Между тем еще весной в немецких СМИ обсуждалась возможность визита в Кёнигсвинтер президента РФ Владимира Путина вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Такой уровень участия в «Петербургском диалоге» мог бы стать мощным сигналом нормализации диалога. Сам форум, напомним, был создан в 2001 году по инициативе лидеров РФ и ФРГ Владимира Путина и Герхарда Шредера, и они не раз принимали участие в заседаниях. Сейчас неформальное общение между представителями двух стран продолжается и в формате так называемых Потсдамских встреч, и между городами-побратимами двух стран, и в рамках двусторонних программ сотрудничества. Но на фоне заморозки ряда официальных механизмов двустороннего сотрудничества (в том числе межгосударственных консультаций с участием лидеров стран) именно «Петербургский диалог», несмотря на временные сложности с финансированием и «пропуск» заседания в 2014 году, смог сохранить статус крупнейшей двусторонней площадки для общения. И хотя лидеры стран в Кёнигсвинтере не появились, на уровне глав МИДов форум прошел впервые с 2014 года. «Это полностью оправдывает наши надежды на потепление на межгосударственном уровне»,— заявил, открывая пленарное заседание, председатель российского координационного комитета форума Виктор Зубков.

«Считаю, что необходимо работать над развитием подобных форматов. Это единственный путь для создания единого пространства,— заявил “Ъ” исполнительный директор форума Мартин Хоффманн.— Одной политикой тут не поможешь, политики не справляются. Но им нужны положительные примеры для подражания, и они то и дело ссылаются на "Петербургский диалог" как на такой пример. Поэтому я убежден, что даже если дело движется медленно, даже если разговоров больше, чем реальных дел, это единственная возможность, которая у нас есть».

«"Петербургский диалог" — это известные деятели культуры, журналисты, представители бизнеса, это интеллектуальная элита гражданских обществ двух стран, которая в значительной степени приближена к элите политической»,— напомнил “Ъ” состав участников спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. А депутат Бундестага и спецкоординатор правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ Дирк Визе сообщил “Ъ”, что рабочая группа «Гражданское общество» подготовила меморандум об упрощенной выдаче виз для молодежи в возрасте до 25 лет (имеется в распоряжении “Ъ”). Впрочем, согласование этого механизма зависит уже не от гражданского общества, а от чиновников обеих стран.

Дискуссии в рабочих группах — а значит, и споры по сложным вопросам — пройдут в пятницу. Но накануне и участники, и гости также не забывали о разногласиях. Так, немецкие участники встречи еще в прошлом году жаловались корреспонденту “Ъ” на закрытость российской стороны (в отличие от немецкой, которая, в частности, была представлена масштабной делегацией представителей Бундестага). И на этот раз Госдума была представлена одним человеком — председателем комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым, в то время как Бундестаг — десятком депутатов. Председатель правления форума «Петербургский диалог», бывший глава администрации канцлера ФРГ Рональд Пофалла указывал накануне форума на непрекращающиеся попытки российской стороны «включить в переговорные форматы участников из Крыма, чтобы подчеркнуть его принадлежность к России».

Не сняты и политические разногласия — по Украине, Сирии и другим вопросам мировой политики. Впрочем, говоря о них на пресс-конференции по итогам продолжительных переговоров со своим немецким коллегой, Сергей Лавров примирительно заметил: «Едва ли в мире найдутся две страны, которые во всем друг с другом соглашаются». А Хайко Маас, выступая уже на пленарном заседании, согласился: можно продолжать список недопониманий, «но лучше сосредоточиться на том, где можно добиться прогресса».