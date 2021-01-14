Незаменимых канцлеров нет

В Берлине в пятницу стартует двухдневный съезд одной из двух крупнейших партий ФРГ — Христианско-демократического союза (ХДС). Его участники в виртуальном формате выберут нового председателя партии. Наиболее вероятным победителем считается бизнесмен и юрист Фридрих Мерц, давний оппонент Ангелы Меркель среди однопартийцев. Победив в субботнем голосовании, он фактически вступит в предвыборную гонку — хотя ни формальное выдвижение на пост канцлера, ни тем более победа на выборах ему и партии ХДС пока не гарантированы.

«Что такое браузер?» — таким вопросом, как пишут некоторые немецкие СМИ, якобы задавались отдельные члены ХДС накануне первого в истории цифрового партийного съезда. Потребность в нем назревала давно, но из-за пандемии съезд пару раз переносили, а затем все же решились провести онлайн, разработав сложную систему голосования за будущего председателя правящей партии.

Между тем жесткие карантинные меры, введенные в Германии еще в середине декабря, остаются в силе: закрыты подавляющее большинство магазинов, парикмахерские, музеи и театры, школы и салоны красоты. Если в этих условиях всем делегатам съезда все же удастся выйти на связь, то в пятницу вечером они обсудят внутрипартийные вопросы и заслушают несколько выступлений, в том числе канцлера ФРГ и бывшего многолетнего лидера партии Ангелы Меркель. А в субботу с утра перед камерами в одном из пустых берлинских выставочных залов выступят с пятнадцатиминутными речами три кандидата в председатели партии: 59-летний премьер-министр Северного Рейна—Вестфалии Армин Лашет, 65-летний представитель консервативного крыла Фридрих Мерц и 55-летний глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Итоги голосования должны быть объявлены уже в субботу днем.

Выборы нового председателя — вопрос тем более болезненный для ХДС, что сама Ангела Меркель занимала этот пост на протяжении 18 лет (до конца 2018 года) и все это время старательно, как отмечают многие берлинские собеседники “Ъ”, вычищала пространство вокруг себя от конкурентов.

Так сложилось, что все, кого прочили ей в преемники на протяжении последних десяти лет, один за другим теряли ведущие позиции. Яркий министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг неожиданно ушел из политики в 2011 году из-за плагиата, обнаруженного в его диссертации; близкая соратница Ангелы Меркель, также занимавшая пост министра обороны, Урсула фон дер Ляйен уехала в Брюссель на пост председателя Еврокомиссии; наконец, третий министр обороны, Аннегрет Крамп-Карренбауэр (или АКК, как сокращают ее имя на родине), год назад на фоне внутриполитического скандала объявила, что намерена покинуть пост председателя партии.

В этих условиях победа ни одного из трех кандидатов не выглядит гарантированной. Никого из них нельзя однозначно назвать популярным и любимым в народе политиком: Фридриха Мерца упрекают в излишнем богатстве и тяге к роскоши, Армин Лашет вроде как не смог взять под контроль распространение коронавируса в своем регионе, а Норберт Рёттген не политик федерального масштаба.

Слева направо: бизнесмен и юрист Фридрих Мерц, глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген и премьер-министр Северного Рейна—Вестфалии Армин Лашет Фото: Markus Schreiber / AP

Опросы в рядах членов ХДС свидетельствуют о возможной победе Фридриха Мерца, который уже дважды выдвигался на пост председателя партии. Однако политологи отмечают: даже если политику удастся убедить соратников проголосовать за него, на этом внутрипартийная предвыборная гонка не закончится. Так, популярные немецкие издания Bild и Spiegel сообщали, что возможностью выдвижения в канцлеры интересовался глава германского Минздрава Йенс Шпан, внимание к которому приковано с начала пандемии коронавируса (с ней Германия в целом справляется неплохо). Кроме того, несмотря на формальные опровержения, вероятным кандидатом в канцлеры называют яркого и деятельного премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, лидера «братского» для ХДС баварского Христианско-социального союза (ХСС). Таким образом, в зависимости от хода дальнейших кулуарных переговоров и личной популярности победителя в федеральных опросах, новый председатель ХДС теоретически может и не стать кандидатом в канцлеры.

Наконец, даже если ХДС придет первой среди других партий по итогам сентябрьских парламентских выборов, это не гарантирует ее кандидату успех в формировании коалиции и правительства. Тем не менее, по данным последних опросов социологического института Infratest dimap, именно ХДС пока лидирует в общенациональном рейтинге с результатом лучше, чем на выборах 2019 года. Если бы парламентские выборы состоялись в январе этого года, поддержать ХДС были бы готовы 35% опрошенных, «Зеленых» — 21%, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) — 14%, «Альтернативу для Германии» — 10%, «Левых» и Свободную демократическую партию — еще по 7%.

Галина Дудина