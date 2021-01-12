Белоруссия обойдется без Латвии

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что из-за ситуации в республике на федерацию оказывается «большое давление» в связи с предстоящим в мае чемпионатом мира (совместно с белорусской столицей его должна принять Рига), однако она не хочет смешивать спорт и политику. «Мы очень рады присутствовать в Минске, чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году (тогда Минск также принимал чемпионат мира.— “Ъ”). Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. После того как в Белоруссии начались проблемы, на нас оказывается большое давление. Но у нас четкая позиция: мы не хотим смешивать спорт и политику»,— заявил Рене Фазель.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, в стране начались протестные акции. Оппозиция добивается международных санкций, в том числе инициирует бойкот или отмену чемпионата мира по хоккею. «Я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира очень спокойно,— сказал, в свою очередь, Александр Лукашенко.— Сумеет IIHF устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат. Если Латвия откажется — мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории».

В конце декабря источники в IIHF сообщали, что решение по мировому первенству будет принято на уровне совета IIHF до конца января.

«РИА Новости», ТАСС