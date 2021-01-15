Попова: в России в течение двух-трех недель появятся тесты для выявления COVID-19 с мутациями

В России в ближайшие две-три недели появятся тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 с мутациями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы сегодня можем получить тест-систему, на это уйдет не более двух-трех недель, которая будет дифференцировать вирус от вируса с мутациями. Обрели инструмент, определяющий те или иные изменения вируса»,— сказала госпожа Попова на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

На этом же совещании директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России разработали тест-систему для определения COVID-19, которая позволяет получить результат в срок от 60 до 90 минут.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря 2020 года. 13 января 2021 года президент Владимир Путин поручил в ближайшее время перейти к массовой вакцинации. Она начнется в понедельник, 18 января.

О готовности страны к массовой вакцинации — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».